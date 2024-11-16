Το κατώφλι της Aνακρίτριας αναμένεται να περάσει σήμερα στις 12:00 μ.μ. ο 30χρονος, ο οποίος, το απόγευμα της Δευτέρας, πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα την 43χρονη πρώην σύντροφό του και μητέρα τριών παιδιών, στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με την ανταπόκριση του Χρήστου Στρατουλάκου για τον ΣΚΑΪ, ο καθ' ομολογίαν δράστης αναμένεται να υποστηρίξει ότι βρισκόταν εν βρασμώ ψυχικής ορμής και ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία οδηγούν σε μειωμένο καταλογισμό, δηλαδή δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του.

Όπως είπε, η Αστυνομία έχει εκπονήσει ένα ειδικό σχέδιο για τη μεταφορά του, λόγω ανησυχίας για ενδεχόμενη συγκέντρωση πλήθους έξω από τα Δικαστήρια. Ο 30χρονος αναμένεται να εισέλθει στο Δικαστικό Μέγαρο από το υπόγειο, όπως συνέβη και την προηγούμενη φορά.

Από την πλευρά της 43χρονης, θεωρούν ότι η ίδια πήγε σε προκαθορισμένο ραντεβού προκειμένου το πρώην ζευγάρι να έρθει σε συμφωνία, καθώς χθες, Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, συζητούνταν τα ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του 30χρονου και δεν θεωρούν ότι έγινε εν βρασμώ η δολοφονία της 43χρονης αλλά ήταν προμελετημένη.

O 30χρονος αναμένεται να περάσει την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου της πόλης, έπειτα από την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε τις προηγούμενες ημέρες.

Στο φως μαρτυρίες για τις απειλές που δεχόταν η 43χρονη

«Δεν ξέρω αν έχει μετανιώσει, δεν έχει καταλάβει γιατί είναι εδώ. Ήταν ταραγμένος, έκλαιγε. Ήθελε να την πάρει τηλέφωνο», δήλωσε τις προηγούμενες ημέρες η αδελφή του 30χρονου γυναικοκτόνου.

Από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αγρινίου δείχνουν ότι ο δράστης είχε προσχεδιάσει το έγκλημα.

«Τσακωθήκαμε μέσα στο αυτοκίνητο, νευρίασα και τότε έβγαλα το όπλο και την πυροβόλησα»: αυτά φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 30χρονος λίγη ώρα μετά τη σύλληψη του.

Φαίνεται ότι ο 30χρονος σχεδίαζε να βρεθεί και πάλι με τη 43χρονη προκειμένου να την πείσει να επιστρέψει πίσω. Ωστόσο, είχε προμηθευτεί ένα όπλο από την περιοχή της Ομόνοιας όπως ο ίδιος υποστήριξε.

Φίλη της Δώρας αναφέρει πως είχε γίνει η σκιά της και είχε βάλει σκοπό να τη σκοτώσει.

«Την απείλησε, πήγε σπίτι της με το μαχαίρι, την παρακολουθούσε και εκείνη την ημέρα που πήγαμε εμείς για καφέ μαζί, έφυγα εγώ να έρθω εδώ στο σπίτι μου και μετά μου λέει η κοπέλα την παρακολουθούσε αυτός με το αυτοκίνητο και του ξέφυγε. Πολλές φορές την ακολουθούσε για να τη βρει μόνη της , είχε βάλει σκοπό να τη σκοτώσει», δήλωσε στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή Liveyou η φίλη της Δώρας.

Ο σύντροφος της γυναίκας περιγράφει στον ΣΚΑΪ όσα του είχε αποκαλύψει η ίδια για τον πρώην σύντροφό της: «Ότι με ενοχλεί, με απειλεί και της είπα μην απαντάς αγνόησέ τον».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.