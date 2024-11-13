Στο Δοκίμι Αιτωλοακαρνανίας θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 13 Νοεμβρίου η κηδεία της αδικοχαμένης Δώρας που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στο κέντρο του Αγρινίου το απόγευμα της Δευτέρας

Φίλοι και συγγενείς θα αποχαιρετήσουν την αδικοχαμένη μητέρα τριών παιδιών στις 11 το πρωί. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη.

Στο μεταξύ σήμερα το πρωί αναμένεται να περάσει την πόρτα των δικαστηρίων Αγρινίου ο 30χρονος γυναικοκτόνος, προκειμένου να απολογηθεί στον εισαγγελέα. Αναμένεται να σχηματιστεί εις βάρος του δικογραφία για δολοφονία από πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή.

«Βρήκα τη Δώρα τη στιγμή που βρισκόταν στο αυτοκίνητό τη, μπήκα στη θέση του συνοδηγού για να της μιλήσω, τσακωθήκαμε. Νευρίασα με όλα αυτά που μου είπε, θόλωσα, έβγαλα το όπλο και την πυροβόλησα». Με αυτά τα λόγια ο δράστης παραδέχτηκε στους αστυνομικούς τα όσα έκανε.

Όπως σημείωσε, η 43χρονη του απάντησε ότι έχει προχωρήσει στη ζωή της και ότι σύντομα θα αρραβωνιαζόταν. Αυτό όπως φαίνεται όμως ήταν κάτι που δεν μπορούσε να δεχθεί ο 30χρονος.

«Θόλωσα με όσα μου είπε, έβγαλα το όπλο και την πυροβόλησα» είπε στους αστυνομικούς ο φερόμενος ως δολοφόνος της Δώρας.

Στην κατοχή του συλληφθέντα οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου βρήκαν και κατέσχεσαν ένα περίστροφο οπλισμένο με εννέα φυσίγγια, ένα μαχαίρι, -21- ακόμη φυσίγγια και δύο κινητά τηλέφωνα.Οι αστυνομικοί εξετάζουν τώρα πώς βρέθηκε το όπλο του φόνου στα χέρια του 30χρονου.

