Αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Λέσβου βρίσκεται λόγω κακοκαιρίας το επιβατηγό πλοίο «Blue Star Myconos».
Το πλοίο, το οποίο κατέπλευσε από τη Χίο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, θα ξεκινούσε σήμερα στις 8:15 π.μ. το ταξίδι του με προορισμό το νησί της Λήμνου και στη συνέχεια τη Θεσσαλονίκη, όμως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων (8-9 μποφόρ) που πνέουν στο βόρειο Αιγαίο, παραμένει δεμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.