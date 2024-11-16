Λογαριασμός
Δεμένο στο λιμάνι της Λέσβου το «Blue Star Myconos», λόγω πολύ ισχυρών ανέμων

Το πλοίο θα ξεκινούσε στις 8:15 π.μ. με προορισμό τη Λήμνο και τη Θεσσαλονίκη, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στο βόρειο Αιγαίο, παραμένει δεμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης

Αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Λέσβου βρίσκεται λόγω κακοκαιρίας το επιβατηγό πλοίο «Blue Star Myconos».

Το πλοίο, το οποίο κατέπλευσε από τη Χίο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, θα ξεκινούσε σήμερα στις 8:15 π.μ. το ταξίδι του με προορισμό το νησί της Λήμνου και στη συνέχεια τη Θεσσαλονίκη, όμως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων (8-9 μποφόρ) που πνέουν στο βόρειο Αιγαίο, παραμένει δεμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης. 

