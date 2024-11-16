Αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Λέσβου βρίσκεται λόγω κακοκαιρίας το επιβατηγό πλοίο «Blue Star Myconos».

Το πλοίο, το οποίο κατέπλευσε από τη Χίο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, θα ξεκινούσε σήμερα στις 8:15 π.μ. το ταξίδι του με προορισμό το νησί της Λήμνου και στη συνέχεια τη Θεσσαλονίκη, όμως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων (8-9 μποφόρ) που πνέουν στο βόρειο Αιγαίο, παραμένει δεμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Πηγή: skai.gr

