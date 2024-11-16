Αλλάζουν όλα στη Δημοτική Αστυνομία

Τον ανασχεδιασμό και αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας προωθεί με ταχείς ρυθμούς το υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, ενόψει των 1.213 νέων προσλήψεων σε 158 δήμους της χώρας.

Στόχος των προωθούμενων αλλαγών, που βασίζονται σε διατάξεις του ν.5003/2022, είναι το Σώμα να αποτελέσει τον πλέον σύγχρονο και αποτελεσματικό θεσμό για την εύρυθμη λειτουργία κάθε πόλης, κατ' αναλογία με πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη καινοτομία είναι ότι οι προσλήψεις γίνονται για πρώτη φορά μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, με τα αποτελέσματα της σχετικής προκήρυξης να αναμένονται σταδιακά ανά εκπαιδευτική κατηγορία από τα τέλη του έτους έως τις αρχές του επόμενου. Επιθυμία του αρμόδιου υπουργείου είναι οι επιτυχόντες να βρίσκονται στις θέσεις τους από τις αρχές του καλοκαιριού προκειμένου να προλάβουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τη θερινή περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες πολλών δήμων είναι αυξημένες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον διορισμό είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της εισαγωγικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που θα πραγματοποιηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων επιτυχόντων στο ΦΕΚ.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τα υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, για την οργάνωση της εισαγωγικής εκπαίδευσης, της μετεκπαίδευσης και της επιμόρφωσης του ειδικού ένστολου προσωπικού.

Ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και την ΕΛ.ΑΣ, σε «πολιτοκεντρική» διάσταση, με την εισαγωγή προγραμμάτων που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως για παράδειγμα, αρχές και καλές πρακτικές για την ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη, ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων, επίλυση προβλήματος (PROBLEM SOLVING) και τεχνικές λήψης απόφασης, το νέο πλαίσιο για τα ζώα συντροφιάς κ.α.

Η εκπαίδευση θα είναι θεωρητική και πρακτική διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, εκ των οποίων τρεις μήνες θεωρητική εκπαίδευση στο ΕΚΔΔΑ, δύο μήνες πρακτική άσκηση σε αστυνομικά τμήματα και ένας μήνας σε αστυνομικές σχολές.

Παράλληλα, οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν για την επιμόρφωση και την τακτική επανεκπαίδευση των δημοτικών αστυνομικών σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζεται να εκδώσει, μετά από συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας, με τον οποίο καθορίζονται, ιδίως, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των θέσεων του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, ο τρόπος άσκησης αυτών, η διάρθρωση της εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας, ο οδηγός συμπεριφοράς, η διαδικασία ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων, κ.ά.

Αρμοδιότητες

Με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο οι δημοτικοί αστυνομικοί θα μπορούν για αξιόποινες πράξεις να ασκούν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, αλλά και να προβαίνουν σε συλλήψεις.

Οι αρμοδιότητες διευρύνονται και διακρίνονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με τον πληθυσμό του δήμου και τον αριθμό του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας.

Στην πρώτη κατηγορία, που αφορά όλους τους δήμους, περιλαμβάνεται πλήθος αρμοδιοτήτων όπως ενδεικτικά ο έλεγχος της παράνομης στάθμευσης, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα ή επιχειρήσεις, η επίδοση εγγράφων, η βεβαίωση κατ' οίκον του γνήσιου της υπογραφής για άτομα με κινητικά προβλήματα, υπερήλικες ή ασθενείς, η τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, ο έλεγχος ύπαρξης οικοδομικών αδειών, αλλά και η υποστήριξη του έργου του οικείου Δήμου σε μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας.

Η δεύτερη κατηγορία για μεσαίους και μεγάλους πληθυσμιακά δήμους, αφορά την τήρηση των διατάξεων για την υπαίθρια διαφήμιση, το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.

Στην τρίτη κατηγορία που αφορά τους μεγάλους δήμους, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ο έλεγχος νομιμότητας στην αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογράφων κ.α., η τήρηση των ορίων ηχορρύπανσης και το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων,

Επιπλέον, με απόφαση της υφυπουργού Εσωτερικών, Βιβής Χαραλαμπογιάννη θα καθοριστεί ειδικό σύστημα αξιολόγησης του ειδικού ένστολου προσωπικού, λόγω της ιδιάζουσας φύσης των καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων και της ιδιαίτερης ιεραρχίας του Σώματος.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη καθορίστηκαν οι προδιαγραφές και ο τύπος του εξοπλισμού της Δημοτικής Αστυνομίας, που θα περιλαμβάνει αλεξίσφαιρο γιλέκο, χειροπέδες και γκλομπ.

Με άλλη απόφαση καθορίστηκαν τα θέματα που αφορούν στο ειδικό διακριτικό σήμα της δημοτικής αστυνομίας (ελαφρώς παραλλαγμένο σε σχέση με το ισχύον), στη στολή του προσωπικού και στα διακριτικά όλων των βαθμών της ιεραρχίας, καθώς και ο τύπος της ειδικής ταυτότητας των δημοτικών αστυνομικών.

Με σκοπό μάλιστα τον καλύτερο συντονισμό και την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν σε θέματα προσωπικού και αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας συστήθηκαν στο υπουργείο Εσωτερικών:

α) Τμήμα Εποπτείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Αστυνομίας που υπάγεται στη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και

β) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοτικής Αστυνομίας που υπάγεται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

