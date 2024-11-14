Λογαριασμός
Γυναικοκτονία στο Αγρίνιο: Οι τελευταίες στιγμές της δραματικής διαπραγμάτευσης με τον 30χρονο- Δείτε βίντεο

Συγκλονίζει το βίντεο που αποτυπώνει τα τελευταία λεπτά της διαπραγμάτευσης του 30χρονου γυναικοκτόνου με τις αρχές, πριν να παραδοθεί

Αγρίνιο: Οι τελευταίες στιγμές της δραματικής διαπραγμάτευσης με τον 30χρονο

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τα τελευταία δευτερόλεπτα της δραματικής διαπραγμάτευσης μεταξύ του αξιωματικού – διαπραγματευτή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας του Αγρινίου και του 30χρονου καθ’ ομολογίαν δολοφόνου της Δώρας Ναστούλη.

Μετά από 16 περίπου ώρες περιπλάνησης στα χωράφια του χωριού του, στη Μυρτιά Τριχωνίδας, ο 30χρονος εντοπίζεται από της αδελφή του αρχικά που στη συνέχεια ενημερώνει την Αστυνομία.

Αφού προηγήθηκε ο τηλεφωνικός διάλογος με τον Γιώργο Καλιακμάνη, αναλαμβάνει ο έμπειρος αξιωματικός, που διώχνει όλους τους συναδέλφους του από το σημείο.

Από το αποκλειστικό video από drone που εξασφάλισε η Agrinio Media και αναρτήθηκε στο κανάλι της Agrinio TV στο YouTube, o αξιωματικός επιχειρεί να ηρεμήσει τον δράστη που φαίνεται πως βρίσκεται σε έξαλλη κατάσταση, ενώ κάποια στιγμή κολλάει το όπλο του φόνου στον κρόταφό του, έτοιμος να αυτοκτονήσει.

Δίπλα του βρίσκεται η αδελφή του με την ομπρέλα, που κάποια στιγμή τον πλησιάζει και μάλλον επιχειρεί να του πάρει το όπλο, με τον ίδιον να την απωθεί.

Η αγωνία «χτυπάει κόκκινο» και δευτερόλεπτα αργότερα ο 30χρονος δίνει το όπλο και το μαχαίρι και παραδίδεται.

Πηγή: agriniopress.gr

