Αγρίνιο: 56χρονη κατήγγειλε άγρια επίθεση από τον σύζυγό της - Συνελήφθη ο 57χρονος

Ο 57χρονος φέρεται, σύμφωνα με την καταγγελία της συζύγου του, να της επιτέθηκε και να της χτύπησε κατ’ επανάληψη το κεφάλι σε ντουλάπα, προκαλώντας της σωματικές βλάβες

περιπολικό

Περιστατικό κακοποίησης σε βάρος 56χρονης γυναίκας ερευνούν οι αρχές στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, θύτης φέρεται ο 57χρονος σύζυγός της, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και πρόκληση σωματικών βλαβών. Η δικογραφία σχηματίστηκε από το αρμόδιο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, κατόπιν μήνυσης που η γυναίκα υπέβαλε.

Ο 57χρονος φέρεται, σύμφωνα με την καταγγελία της συζύγου του, να της επιτέθηκε και να της χτύπησε κατ’ επανάληψη το κεφάλι σε ντουλάπα, προκαλώντας της σωματικές βλάβες.

Ο 57χρονος συνελήφθη ενώ στη γυναίκα χορηγήθηκε panic button.

