Περιστατικό κακοποίησης σε βάρος 56χρονης γυναίκας ερευνούν οι αρχές στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, θύτης φέρεται ο 57χρονος σύζυγός της, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και πρόκληση σωματικών βλαβών. Η δικογραφία σχηματίστηκε από το αρμόδιο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, κατόπιν μήνυσης που η γυναίκα υπέβαλε.

Ο 57χρονος φέρεται, σύμφωνα με την καταγγελία της συζύγου του, να της επιτέθηκε και να της χτύπησε κατ’ επανάληψη το κεφάλι σε ντουλάπα, προκαλώντας της σωματικές βλάβες.

Ο 57χρονος συνελήφθη ενώ στη γυναίκα χορηγήθηκε panic button.

Πηγή: skai.gr

