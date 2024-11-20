Θεσσαλονίκη: Σημείωμα προς τον διευθυντή του σχολείου της αποκάλυψε την σεξουαλική κακοποίηση 12χρονης

Ένα ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου της, όπου έγραφε ότι ο πατριός της την κακοποιεί σεξουαλικά, αποκάλυψε τον "εφιάλτη" που ζούσε μία μαθήτρια της 6ης τάξης του δημοτικού, δρομολογώντας την έναρξη της ποινικής έρευνας που οδήγησε στο εδώλιο του κατηγορουμένου τον άντρα που κατήγγειλε.

Τρία και πλέον χρόνια αφότου η 15χρονη (σήμερα) μαθήτρια αποφάσισε να "σπάσει" τη σιωπή της, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον 43χρονο (σήμερα) κατηγορούμενο σε κάθειρξη 11 ετών για κατάχρηση ανηλίκου (κάτω των 12 ετών), δείχνοντάς του το δρόμο πίσω στις φυλακές.

Ο ίδιος, μετά την καταγγελία της ανήλικης είχε διαφύγει στη Μ. Βρετανία παραβιάζοντας περιοριστικό όρο που του είχε επιβληθεί για άλλη ποινική υπόθεση και με δικαστική συνδρομή εκδόθηκε στην Ελλάδα.

Απολογούμενος στο δικαστήριο, ο 43χρονος αρνήθηκε την εις βάρος του κατηγορία. Προανακριτικά είχε ισχυριστεί ότι επρόκειτο για ψευδή καταγγελία για να αναγκαστεί να φύγει από το σπίτι όπου διέμεναν σε περιοχή της Πέλλας και να πάψουν οι καυγάδες που είχε εκείνος με τη μητέρα της.

Το δικαστήριο είχε διαφορετική άποψη κρίνοντας ως αξιόπιστες τις λεπτομερείς αναφορές που είχε δώσει προανακριτικά η ανήλικη όταν κλήθηκε να περιγράψει τη σεξουαλική της κακοποίηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

