Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανεμοστρόβιλος «σαρώνει» την Ηλεία αφήνοντας μεγάλες ζημιές στο πέρασμά του - Δείτε βίντεο

Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε θερμοκηπιακές καλλιέργειες φράουλας, και στάβλους με σιτηρά και ξερίζωσε δέντρα και ελιές σε απόσταση μεγαλύτερη των έξι χιλιομέτρων

Ανεμοστροβιλος

Σαρωτικό πέρασμα έκανε ανεμοστρόβιλος στην Ηλεία αφήνοντας πίσω του μεγάλες ζημιές, πλήττοντας ημιορεινές περιοχές του δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Ο ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε θερμοκηπιακές καλλιέργειες φράουλας, και στάβλους με σιτηρά, ενώ ξερίζωσε δέντρα και ελιές σε απόσταση μεγαλύτερη των έξι χιλιομέτρων.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι αντίκρισαν εικόνες καταστροφής στις περιουσίες τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ανεμοστρόβιλος Ηλεία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark