Σαρωτικό πέρασμα έκανε ανεμοστρόβιλος στην Ηλεία αφήνοντας πίσω του μεγάλες ζημιές, πλήττοντας ημιορεινές περιοχές του δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Ο ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε θερμοκηπιακές καλλιέργειες φράουλας, και στάβλους με σιτηρά, ενώ ξερίζωσε δέντρα και ελιές σε απόσταση μεγαλύτερη των έξι χιλιομέτρων.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι αντίκρισαν εικόνες καταστροφής στις περιουσίες τους.

Πηγή: skai.gr

