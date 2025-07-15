Άγρια συμπλοκή νεαρών στο Νέο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 19χρονος - 5 συλλήψεις

Άγρια συμπλοκή μεταξύ περίπου 20 νεαρών, εκ των οποίων και ανήλικοι, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον σταθμό του Νέου Ηρακλείου, στα βόρεια προάστια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, 20 άτομα, συνεπλάκησαν για αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών, ηλικίας 19 ετών, με καταγωγή από την Αίγυπτο, να μεταφερθεί με μαχαιριά στην πλάτη, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Παράλληλα, ένα ακόμη άτομο, ομοεθνής του, φέρει αμυχές στα άνω άκρα.

Εκτός από τους δύο τραυματίες, συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα (ένας Αιγύπτιος και 2 ημεδαποί), εκ των οποίων ο ένας ηλικίας 15 ετών.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ενώ οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

