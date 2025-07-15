Τη δημιουργία μόνιμης δομής ταυτοποίησης μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην Κρήτη ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, παρά τις αντιδράσεις των δημάρχων του νησιού που συμφωνούν μόνο στη δημιουργία χώρων ολιγοήμερης παραμονής.

«Στην Κρήτη θα γίνει σίγουρα μια μόνιμη δομή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης σε συνέντευξή του, σημειώνοντας πως τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν επίσημες διευκρινίσεις.

«Οι τοπικές αρχές ζήτησαν δύο μικρές δομές. Στην πραγματικότητα αυτό γίνεται σε όλα τα νησιά. Δεν έχουν όλες τον ίδιο κόσμο. Αυτό που έχει προκριθεί για την Κρήτη είναι, μια δομή κλειστή, ο κόσμος που θα είναι εκεί θα βρίσκεται σε καθεστώς περιορισμένης ελευθερίας», σημείωσε ο υπουργός Μετανάστευσης.

Όπως τόνισε στη συνέχεια: «Θα έχει τα χαρακτηριστικά κλειστής ελεγχόμενης δομής. Δεν θα είναι μια δομή που θα λιμνάζει κόσμος. Χρειαζόμαστε στρατόπεδα που δεν θα λειτουργούν, δεν είναι ότι δεν θέλω να σας αποκαλύψω, αλλά τις επόμενες μέρες θα πούμε. Το Καστέλλι, το συγκεκριμένο στρατόπεδο εξετάζεται. Μπορεί να γίνει προοδευτικά και δεύτερη δομή».

Ο υπουργός τόνισε επίσης πως: «τα σύνορα της Ελλάδος δεν θα είναι “σουρωτήρι” και είναι ξεκάθαρο ότι τα 3 εκατομμύρια που περιμένουν αυτή τη στιγμή στη Λιβύη να έρθουν στην Ευρώπη, εάν έρθουν θα δημιουργήσουν συνθήκες αντικατάστασης πληθυσμού» και συμπλήρωσε: «Υπάρχουν 200 εκατομμύρια άνθρωποι που δεινοπαθούν εκτός Ευρώπης, δεν μπορούν όλοι αυτοί να έρθουν στην Ευρώπη».

Χτες, σε σύσκεψη που είχαν οι δήμαρχοι της Κρήτης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ξεκαθάρισαν πως δεν συζητούν για κλειστή δομή κράτησης, έχοντας στον νου το καταστροφικό παράδειγμα της Μόρια, στη Μυτιλήνη, αλλά μόνο για χώρους ολιγοήμερης παραμονής (1-3 ημερών) των προσφύγων και των μεταναστών στα πρότυπα του χώρου της Αγυιάς Χανίων.

Στη σύσκεψη επίσης ειπώθηκε ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τέτοιοι χώροι σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, με κάποιες προϋποθέσεις:

1ον οι μετανάστες να αναχωρούν άμεσα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης για Πειραιά με πλοία της γραμμής. Και όπου υπάρχει πρόβλημα λόγω πλαφόν των 100 εισιτηρίων, οι μετανάστες μπορούν να μεταφέρονται για αναχώρηση από το λιμάνι του Ηρακλείου ή από το Ρέθυμνο με ναύλωση του πλοίου.

2ον είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει σύμβαση με τους δήμους πρώτης υποδοχής για τη διάθεση λεωφορείων που θα μεταφέρουν τους μετανάστες άμεσα από τον χώρο άφιξης στους χώρους προσωρινής παραμονής.

3ον να ενισχύσουν τη δομή της Μαλακάσας ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή κίνηση των ροών που διοχετεύονται σε αυτήν και να μην «μπλοκάρει» η διαδικασία στους χώρους της Κρήτης.

Οι δήμαρχοι εκτίμησαν πως υπό αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να αποφευχθεί η δημιουργία κλειστής δομής κράτησης στην Κρήτη.

