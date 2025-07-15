Στις φυλακές Κορυδαλλού πέρασε το πρώτο της βράδυ η Ειρήνη Μούρτζουκου, η οποία κρίθηκε προφυλακιστέα μετά την απολογία της ενώπιον της ανακρίτριας Πατρών, κατά την οποία ομολόγησε ότι δολοφόνησε τα δύο της παιδιά, το παιδί της φίλης της, αλλά και την αδελφή της το 2014.

Η 25χρονη οδηγήθηκε χθες το μεσημέρι από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών στη γυναικεία πτέρυγα του Κορυδαλλού, κατηγορούμενη μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας ανήλικης και για την εμπλοκή της σε τέσσερις παιδικούς θανάτους, δύο εκ των οποίων αφορούν παιδιά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η κατηγορούμενη κρατείται μόνη της και τελεί υπό συνεχή επιτήρηση, στο ίδιο τμήμα με τη Ρούλα Πισπιρίγκου. Περιγράφεται ως ήρεμη και ψύχραιμη, ενώ φέρεται να έχει εκφράσει την πρόθεση να μεταφερθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα, κάτι που είχε αναφέρει και στο απολογητικό της υπόμνημα.

Στο 19σέλιδο υπόμνημα, η ίδια προβαίνει σε σοκαριστικούς ισχυρισμούς τόσο για τους θανάτους των βρεφών όσο και για την υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη. Για τον θάνατο του 15μηνου αγοριού, τονίζει πως «υπάρχει διαφορετικό μοτίβο» σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τέσσερα περιστατικά, καθώς «ο Παναγιωτάκης ήταν αγόρι, ενώ τα άλλα θύματα ήταν κορίτσια και σε μικρότερη ηλικία».

Η Μούρτζουκου ρίχνει ευθύνες στη μητέρα του παιδιού, λέγοντας πως «είχε ενεργό ρόλο στην υπόθεση», χωρίς όμως να προσδιορίζει τη φύση του. Επιπλέον, αφήνει υπόνοιες για την εμπλοκή και τρίτου προσώπου, το οποίο δεν κατονομάζει, υποστηρίζοντας πως δέχεται απειλές ακόμη και για τη ζωή της.

Η κατηγορούμενη περιγράφει και το πώς προχώρησε στις υπόλοιπες δολοφονίες παιδιών, λέγοντας ότι «θόλωνε και έχανε τον έλεγχο», με αποτέλεσμα να προβαίνει σε αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις.

Κάνει, τέλος, εκτενή αναφορά στα τραυματικά παιδικά της χρόνια, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της μητέρας της στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της και στην τραγική κατάληξη.

