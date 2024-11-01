Λογαριασμός
Μαρκόπουλο: Τουλάχιστον 20 κάλυκες βρέθηκαν στο σημείο όπου δολοφονήθηκε το 5χρονο αγοράκι

Το αγοράκι καθόταν στο πίσω κάθισμα, και δέχθηκε τη σφαίρα με το αυτοκίνητο εν κινήσει - Η ανακοίνωση του «Αγλαΐα Κυριακού»

UPDATE: 12:24
Αγλαΐα Κυριακού: Νεκρό το 3χρονο παιδί που πυροβολήθηκε στο Μαρκόπουλο

Τραγική κατάληξη είχε ένας διαπληκτισμός στο Μαρκόπουλο, με συνέπεια τον πυροβολισμό ενός πεντάχρονου παιδιού. Το αγοράκι κατέληξε, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Το παιδί διακομίστηκε στα επείγοντα στην αίθουσα ανάνηψης χωρίς τις αισθήσεις του.

Το παιδί μεταφέρθηκε στις 10 το πρωί της Παρασκευής στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου με τραύμα από όπλο στο κεφάλι.

Μαρκόπουλο

Tο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στην οδό Αγίου Δημήτριου, όταν ένας οδηγός ΙΧ οχήματος, που φέρεται να είναι Ρομά, σταμάτησε δίπλα από άλλο όχημα, που επίσης επέβαιναν Ρομά και πυροβόλησε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αγοριού.

Αγοράκι

Το πεντάχρονο αγοράκι καθόταν στο πίσω κάθισμα, και δέχθηκε τη σφαίρα με το αυτοκίνητο εν κινήσει. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ο πατέρας και το παιδι. 

Έρευνα για το περιστατικό και τη σύλληψη του δράστη πραγματοποιεί η Ελληνική Αστυνομία.

Παίδων

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού

«Προσήλθε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, μέσω ΕΚΑΒ στις 10:45, Αγόρι (επ.) Α. (ον.) Α., πέντε (5) ετών, συνοδευόμενο από ιατρό του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου, μετά από αρχική διακομιδή σε αυτό, λόγω αναφερόμενου τραυματισμού στο κεφάλι, από πυροβολισμό στην περιοχή του Μαρκόπουλου. 

Κατά την προσέλευσή του στο Νοσοκομείο μας ήταν άσφυγμο, απνοϊκό, κόρες σε μυδρίαση, χωρίς φωτοκινητικό αντανακλαστικό.

Έγινε προχωρημένη ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ) για 45 min, χωρίς ανταπόκριση.

Ώρα θανάτου 11:29.

Θα πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εκτίμηση (νεκροψία, νεκροτομή)».   
 

