Τρόμος για 8 μαθητές σε λούνα παρκ στο Τέξας - Roller coaster «κόλλησε» στον αέρα - Δείτε βίντεο

Τρενάκι

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν οκτώ μαθητές σε λούνα παρκ στο Γκάλβεστον του Τέξας όταν το roller coaster στο οποίο επέβαιναν ακινητοποιήθηκε ξαφνικά σε μεγάλο ύψος.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανέφερε πως έλαβαν κλήση για οκτώ επιβάτες που είχαν παγιδευτεί στο τρενάκι «Iron Shark». Όπως διαπιστώθηκε, ήταν όλοι μαθητές που είχαν πάει εκδρομή. 

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες οργάνωσαν επιχείρηση για τον ασφαλή απεγκλωβισμό των μαθητών.

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. 

Η υπεύθυνη εταιρεία για το roller coaster επιβεβαίωσε πως παρουσιάστηκε βλάβη και το παιχνίδι σταμάτησε όπως προβλέπεται από τον σχεδιασμό του, σε μια τέτοια περίπτωση. «Η προσοχή μας στράφηκε αμέσως στην ασφάλεια των επισκεπτών μας. Ως εκ τούτου, επικοινωνήσαμε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για να μας βοηθήσει, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τη διαδρομή. Θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής έρευνα πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία», αναφέρεται στην ανακοίνωση. 
 
 

TAGS: Τέξας λούνα παρκ Μαθητές
