Μαρκόπουλο: Πυροβόλησαν στο κεφάλι 3χρονο παιδί

Του Μάκη Συνοδινού

Ένα τρίχρονο παιδί μεταφέρθηκε στις 10 το πρωί της Παρασκευής στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου με τραύμα από όπλο στο κεφάλι.

Η κατάσταση του τρίχρονου, που επέβαινε σε ΙΧ και δέχθηκε πυρά από αγνώστους, θεωρείται κρίσιμη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε διαπληκτισμός ατόμων που επέβαιναν σε 2 οχήματα και κάποιος πυροβόλησε.

Έρευνα για το περιστατικό πραγματοποιεί η Ελληνική Αστυνομία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

1-11-2024 ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΥΡΟΒΟΛΟ ΟΠΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΛΑΪ́Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

Πηγή: skai.gr

