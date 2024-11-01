Μαρκόπουλο: Πυροβόλησαν στο κεφάλι 3χρονο παιδί

Του Μάκη Συνοδινού
Ένα τρίχρονο παιδί μεταφέρθηκε στις 10 το πρωί της Παρασκευής στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου με τραύμα από όπλο στο κεφάλι.
Η κατάσταση του τρίχρονου, που επέβαινε σε ΙΧ και δέχθηκε πυρά από αγνώστους, θεωρείται κρίσιμη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε διαπληκτισμός ατόμων που επέβαιναν σε 2 οχήματα και κάποιος πυροβόλησε.
Έρευνα για το περιστατικό πραγματοποιεί η Ελληνική Αστυνομία.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
1-11-2024 ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΥΡΟΒΟΛΟ ΟΠΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΛΑΪ́Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ.
- Αμπελόκηποι: Σε πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού οφείλεται η έκρηξη - Βρέθηκαν 2 πιστόλια
- Στον εισαγγελέα και στον Συνήγορο του Πολίτη το υλικό από τα επεισόδια με τους εποχικούς πυροσβέστες
- Από σήμερα το χειμερινό ωράριο για το νέο «νυχτερινό» τιμολόγιο ρεύματος - Οι ώρες με μειωμένη τιμή
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.