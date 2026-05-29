«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Ολοκληρώνουμε την εβδομάδα σε Καρδίτσα και Ιωάννινα - Δείτε trailer

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 15.00, ολοκληρώνει την εβδομάδα από την Καρδίτσα και τα Γιάννενα. Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής μάς συστήνει αυθεντικούς ανθρώπους, που μοιράζονται ιστορίες, παραδόσεις, γεύσεις, αλλά και την ανησυχία τους για καθημερινά ή χρόνια προβλήματα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στις 12 Μαρτίου 2026, σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή της Αργιθέας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε υποδομές, δρόμους, κατοικίες και ιστορικά μνημεία. Από τα σημαντικότερα πλήγματα ήταν εκείνο στην Ιερά Μονή Σπηλιάς, όπου καταγράφηκαν εκτεταμένες φθορές, ενώ οι κάτοικοι είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι.

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα απασχολεί την Ήπειρο: η συνεχής μείωση του πληθυσμού στους περισσότερους δήμους της περιοχής, όπου κάθε χρόνο οι γεννήσεις μειώνονται, ενώ οι θάνατοι αυξάνονται. Στον Δήμο Ζίτσας, οι κάτοικοι μιλούν ανοιχτά για ερημοποίηση, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το μέλλον των χωριών.

Μέσα σε αυτό το τοπίο προβληματισμού, υπάρχουν ακόμη γωνιές της Ηπείρου που διατηρούν τη φυσική τους ομορφιά. Μία από αυτές είναι το Νησάκι Ιωαννίνων στην καρδιά της Λίμνης Παμβώτιδας, έναν από τους πιο ιδιαίτερους και ιστορικούς προορισμούς της Ηπείρου. Έχει έκταση περίπου 200 στρεμμάτων, μέγιστο υψόμετρο 520 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και περίπου 100 μόνιμους κατοίκους. Μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής, γνωρίζουμε τους ανθρώπους, την ιστορία και τις γεύσεις που κάνουν αυτόν τον τόπο τόσο ξεχωριστό.

Πηγή: skai.gr

