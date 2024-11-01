Μετρό: Παρατείνεται η λειτουργία έως τις 2 το πρωί κάθε Παρασκευή και Σάββατο

Διευρύνεται από σήμερα (1/11) το ωράριο του Μετρό και πλέον κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα λειτουργεί ως τις 02:00΄ το πρωί.

Το μέτρο αφορά τις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό, παρέχοντας πλέον στους επιβάτες τη δυνατότητα μετακίνησης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Από τον κεντρικό σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα» οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρούν πλέον προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και θα φθάνουν στους τερματικούς σταθμούς:

· Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 02:20

· ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 02:22

· ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 02:14

· ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 02:17

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρούν από τους σταθμούς

· Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στη 01:38

· ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στη 01:34

· ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στη 01:43

· ΕΛΛΗΝΙΚΟ στη 01:40

Οι πίνακες με τις τελευταίες διελεύσεις των συρμών από κάθε σταθμό είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ www.stasy.gr.

Πηγή: skai.gr

