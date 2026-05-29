Το ΝΑΤΟ παραμένει έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους του, δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, αφότου ένα drone έπληξε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία -κράτος μέλος του ΝΑΤΟ- κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρωσικής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία.

«Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας», ανέφερε ο Ρούτε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Χθες το βράδυ αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι οι επιπτώσεις του παράνομου επιθετικού τους πολέμου δεν σταματούν στα σύνορα».

«Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αποτροπή και την άμυνά μας στο εσωτερικό και θα συνεχίσουμε την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία, καθώς αμύνεται απέναντι στην επιθετικότητα της Ρωσίας», πρόσθεσε ο ίδιος.

I just spoke with President @NicusorDanRO of Romania about the Russian drone that hit a residential building in Galati. I assured him of NATO’s absolute solidarity with Romania and expressed sympathy for those injured in the incident. I affirmed that NATO stands ready to defend… — Mark Rutte (@SecGenNATO) May 29, 2026

