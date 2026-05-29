Ρούτε για το drone στη Ρουμανία: Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» του εδάφους του

«Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας», ανέφερε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X

Το ΝΑΤΟ παραμένει έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους του, δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, αφότου ένα drone έπληξε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία -κράτος μέλος του ΝΑΤΟ- κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρωσικής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία.

«Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας», ανέφερε ο Ρούτε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Χθες το βράδυ αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι οι επιπτώσεις του παράνομου επιθετικού τους πολέμου δεν σταματούν στα σύνορα».

«Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αποτροπή και την άμυνά μας στο εσωτερικό και θα συνεχίσουμε την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία, καθώς αμύνεται απέναντι στην επιθετικότητα της Ρωσίας», πρόσθεσε ο ίδιος.

TAGS: Μαρκ Ρούτε ΝΑΤΟ Ρουμανία Drone
