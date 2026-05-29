H Πειραιώς για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders

Η Πειραιώς για έκτη συνεχόμενη χρονιά συγκαταλέγεται στις 600 κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τη σημαντική της απόδοση στη μείωση των εκπομπών της και τις πρωτοβουλίες δέσμευσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη λίστα του 2026 που δημοσιοποίησαν οι Financial Times σε συνεργασία με τη Statista.

Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τη σταθερή πρόοδο της Τράπεζας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη λειτουργία της και τη διαρκή προσήλωσή της σε δράσεις για το κλίμα που υποστηρίζουν τη μετάβαση των πελατών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πειραιώς αποτελεί τη μόνη ελληνική εταιρεία που συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των Financial Times για έξι συνεχόμενα έτη.

Στην κατάταξη του 2026, η Πειραιώς διακρίθηκε:

στην 5η θέση συνολικά ανάμεσα σε 600 ευρωπαϊκές εταιρείες,

στην 1η θέση ανάμεσα σε 62 Ιδρύματα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών,

στην 1η θέση μεταξύ των 6 ελληνικών εταιρειών που περιλαμβάνονται στην κατάταξη.

Τα αποτελέσματα αυτά αντανακλούν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τα καταστήματα και τα κτήρια Διοίκησης για την περίοδο μεταξύ 2019 και 2024.

Συγκεκριμένα, η Πειραιώς πέτυχε:

μείωση των απόλυτων άμεσων εκπομπών (Scope 1) και έμμεσων εκπομπών που σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Scope 2) κατά 70,9%,

μείωση της έντασης των εκπομπών Scope 1 και Scope 2 (τόνοι ισοδύναμων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά €1 εκ. εσόδων) κατά 28,1%.

Εκτός από τις επιδόσεις της στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η υψηλή κατάταξη της Πειραιώς οφείλεται τόσο στη βαθμολογία της από τη συμμετοχή στο διεθνή δείκτη CDP, όσο και στους ενδιάμεσους στόχους μείωσης των εκπομπών που έχει θέσει και έχουν επικυρωθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Science Based Targets (SBTi), επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευση της Τράπεζας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με αξιοπιστία και διαφάνεια.

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε: «Η διάκριση αυτή από τους Financial Times επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Τράπεζας Πειραιώς στην επίτευξη των κλιματικών της στόχων και στη βελτίωση των επιχειρησιακών της επιδόσεων. Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας, καθοδηγώντας τις δράσεις μας για ενίσχυση της διαφάνειας, επίτευξη μείωσης των εκπομπών και υποστήριξη των πελατών μας στη μετάβασή τους προς μια πιο ανθεκτική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα».

Ανταποκρινόμενη στις ολοένα και πιο δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην οικονομία και την κοινωνία, η Πειραιώς συνεχίζει να υλοποιεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική βιωσιμότητας, με έμφαση στις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Μέσα από πολιτικές, στόχους απανθρακοποίησης, ξεκάθαρο επιχειρηματικό σχεδιασμό και στρατηγική συνεργασία με πελάτες και επενδυτές, η Τράπεζα επιδιώκει να συμβάλλει ουσιαστικά στη μετάβαση προς μία βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της.



Πηγή: skai.gr

