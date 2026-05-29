Ταχιάος: Το καλοκαίρι παραδίδονται τα πρώτα 10 χλμ. στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ

Στην πρόοδο των εργασιών κατασκευής του Βόρειου Οδικού 'Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο τμήμα Νεάπολη - 'Αγιος Νικόλαος αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, έπειτα από νέα επίσκεψή του στο εργοτάξιο του έργου στην Κρήτη.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, το έργο εκτελείται ως δημόσιο έργο και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου οδικού άξονα αναμένεται να παραδοθούν εντός του καλοκαιριού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο τμήμα του ΒΟΑΚ προβλέπει τη βελτίωση και διαπλάτυνση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση, σε διαχωρισμένο οδόστρωμα συνολικού πλάτους 22,25 μέτρων.

Παράλληλα, περιλαμβάνεται η ανάπτυξη πλήρους δικτύου εγκάρσιων και παράπλευρων οδών, καθώς και η κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στις περιοχές Νεάπολη, Λίμνες και 'Αγιος Νικόλαος.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή τεσσάρων γεφυρών διπλού κλάδου, μίας γέφυρας μονού κλάδου, οκτώ κάτω διαβάσεων, καθώς και πέντε έργων μερικής και ολικής κάλυψης λωρίδων κυκλοφορίας, μαζί με έργα αντιστήριξης.

Στις παρεμβάσεις εντάσσονται ακόμη συνοδά υδραυλικά έργα και έργα διευθέτησης ρεμάτων και χειμάρρων, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των υποδομών απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι το έργο προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, επισημαίνοντας τη σημασία του ΒΟΑΚ για την αναβάθμιση των μεταφορών και της οδικής ασφάλειας στην Κρήτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

