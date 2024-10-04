Έντονη ανησυχία προκαλεί το βίντεο-ντοκουμέντο του ΣΚΑΪ, στο οποίο έχει καταγραφεί άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε την Πέμπτη στον Άγιο Παντελεήμονα.



Συμμορίες που λυμαίνονται την περιοχή, και συχνάζουν στην πλατεία Βικτωρίας στο κέντρο της Αθήνας, συγκρούονται σώμα με σώμα, ενώ χρησιμοποιούν ακόμα και ρόπαλα!

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε συμμορίες της περιοχής, που έχουν σπείρει τον φόβο και τον τρόμο στους κατοίκους.



Στο επίμαχο βίντεο, μάλιστα, κάτοικος της περιοχής έχει βγει στο μπαλκόνι και ρίχνει κουβά με νερό, προκειμένου να σταματήσει τις συγκρούσεις.

