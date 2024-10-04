Λογαριασμός
Συναγερμός στον Μαραθώνα: Αναγκαστική προσγείωση πυροσβεστικού αεροσκάφους δίπλα στη Λίμνη

Στο αεροσκάφος επέβαινε ένας πιλότος και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του - Έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Canadair

Αεροσκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τύπου Air Tractor, παρουσίασε πρόβλημα και ο πιλότος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην όχθη δίπλα στη Λίμνη του Μαραθώνα.

Για το περιστατικό η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε γύρω στις 12.35 το μεσημέρι. Επί τόπου έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Στο αεροσκάφος επέβαινε ένας πιλότος και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

