Αεροσκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τύπου Air Tractor, παρουσίασε πρόβλημα και ο πιλότος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην όχθη δίπλα στη Λίμνη του Μαραθώνα.

Για το περιστατικό η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε γύρω στις 12.35 το μεσημέρι. Επί τόπου έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Στο αεροσκάφος επέβαινε ένας πιλότος και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή: skai.gr

