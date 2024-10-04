Τη θέση του συμβούλου διοίκησης του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ (Senior Advisor of the Group) αναλαμβάνει ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός ε.α. Κωνσταντίνος Φλώρος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος διετέλεσε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2024. Κατά τη μακρά και λαμπρή θητεία του στον στρατό, από το 1983 που αποφοίτησε ως ανθυπολοχαγός Πεζικού από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, κατέχει όλα τα προβλεπόμενα από τον βαθμό του Μετάλλια των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και το Μετάλλιο συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές του ΝΑΤΟ. Επίσης, του έχουν απονεμηθεί σημαντικά διεθνή μετάλλια τιμής, ως ύψιστη αναγνώριση της προσφοράς και του έργου του.

«Η βαρύτιμη εμπειρία και η βαθιά γνώση του κ. Φλώρου σε στρατηγικά και γεωπολιτικά ζητήματα θα συνεισφέρουν καθοριστικά στη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του Ομίλου», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

