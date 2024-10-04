Ο ΣΚΑΪ καινοτομεί για άλλη μία φορά και την Κυριακή 6 Οκτωβρίου όχι μόνον θα καλύψει απευθείας στην τηλεόραση, τον ΣΚΑΪ 100.3 και το skai.gr, την εκλογική αναμέτρηση στο ΠΑΣΟΚ, αλλά, αμέσως μετά το αποτέλεσμα, θα μεταδώσει και τις δημοσκοπικές προβλέψεις για τον δεύτερο γύρο των εκλογών που θα αναδείξουν και τον τελικό νικητή.

Σύσσωμο το δημοσιογραφικό δυναμικό των ειδήσεων και των ενημερωτικών εκπομπών με ειδικές εκπομπές, δημοσιογραφικό σχολιασμό, εμπεριστατωμένα ρεπορτάζ και παρουσία στα κέντρα εξελίξεων σε όλη την Ελλάδα, ήδη από τις 7 το πρωί που θα ανοίξουν οι κάλπες, θα ενημερώνουν συνεχώς τους τηλεθεατές και τους ακροατές για την εκλογική αναμέτρηση και τα τεκταινόμενα στο εσωτερικό του κόμματος.

Συγκεκριμένα, οι εκλογές για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ θα καλυφθούν από το πρωί στην τηλεόραση με τις εκπομπές ΚΑΛΗΜΕΡΑ και ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ, ενώ στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3 τις εξελίξεις θα καταγράφουν οι ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού.

Στις 19:00, που θα κλείσουν οι κάλπες, η Φαίη Μαυραγάνη στην τηλεόραση και οι Γιάννης Ντσούνος και Χρήστος Κούτρας στο ραδιόφωνο θα μεταδώσουν τα πρώτα αποτελέσματα με τον skai.gr να είναι σε διαρκή σύνδεση και με τα δύο μέσα, τόσο με ήχο όσο και με εικόνα.

Και αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στις 21.00 η Σία Κοσιώνη με μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή θα έχει καλεσμένους δημοσιογράφους, αναλυτές και πολιτικούς που θα αναλύσουν τα σενάρια του δεύτερου γύρου, με τη βοήθεια του διευθυντή της Pulse Γιώργου Αράπογλου, ο οποίος θα αποκαλύψει για πρώτη φορά τα ευρήματα μεγάλης δημοσκόπησης του ΣΚΑΪ για το ποιος θα είναι ο τελικός νικητής.

Ο ΣΚΑΪ πρωτοπορεί για άλλη μια φορά και ενημερώνει, άμεσα και αμερόληπτα, για όλα όσα αφορούν τους / τις πολίτες της χώρας. Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, και ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ στον ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

