Η πόλη της Αθήνας τιμά σήμερα τον πολιούχο άγιο της, τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, ο καθεδρικός ναός του οποίου βρίσκεται στο Κολωνάκι, στην οδό Σκουφά.

Ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 9μΧ και διετέλεσε μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, εξού και το προσωνύμιό του. Λόγω της ιδότητητάς του, είναι προστάτης των Δικαστικών και του Δικαστικού Σώματος.

Την ημέρα της εορτής του, 3 Οκτωβρίου, αργούν τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων και οι δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.

Είναι επίσης ο πολιούχος άγιος των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, όπως και στο χωριό Διονύσι στα νότια του νομού Ηρακλείου

Είδε το σκοτάδι της Σταύρωσης και αλλαξοπίστησε

Ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης υπήρξε ειδωλολάτρης και ένας από τους πρώτους Αθηναίους που πίστεψαν στον Χριστό.

Σε νεαρή ηλικία βρέθηκε στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου (κοντά στο σημερινό Κάιρο) ακριβώς την εποχή της Σταυρώσεως του Κυρίου. Τη Μεγάλη Παρασκευή, αν και μεσημέρι, σκοτίστηκε ο ήλιος. Ο Διονύσιος συγκλονίστηκε από το παράδοξο αυτό φαινόμενο και αναφώνησε: «ἢ Θεὸς πάσχει ἢ τὸ πᾶν ἀπόλλυται» («ή ο Θεός υποφέρει ή χάνεται το παν»).

Όταν επέστρεψε στην Αθήνα άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο να μιλά για εκείνο το υπερφυσικό σκοτάδι, διαλύοντας κάθε αμφιβολία για την εγκυρότητα της νέας του πίστης.

Ο Διονύσιος βαπτίσθηκε Χριστιανός μαζί με την οικογένειά του με την οικογένειά του το 52 μ.Χ. Με την νέα του πίστη, διετέλεσε Επίσκοπος της πόλεως των Αθηνών και έλαβε μαρτυρικό τέλος δια της πυράς.

Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης μαρτύρησε για την πίστη του επί του Ρωμαίου αυτοκράτορα Δομιτιανού. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πηγές το μαρτύριό του τελέστηκε επί Τραϊανού ή και επί Αδριανού.



