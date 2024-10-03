ΚΥΣΕΑ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή 

Συναγερμός και αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα για προσφυγικό και τρομοκρατία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Το ενδεχόμενο αυξημένων ροών από τον Λίβανο, ο οποίος φιλοξενεί συνολικά 2,5 εκατ. πρόσφυγες, αλλά και την πιθανότητα τρομοκρατικών χτυπημάτων μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ανησυχούν την Αθήνα.

Στο χθεσινό ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε η προετοιμασία για αύξηση της χωρητικότητας σε κάποιες από τις 33 υφιστάμενες δομές φιλοξενίας προσφύγων, κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Παράλληλα, υπό τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων, οι υπηρεσίες ασφαλείας στην Αθήνα έχουν ενισχύσει τα σημεία φύλαξης σημείων ισραηλινού ενδιαφέροντος.

Το ενδεχόμενο να υπάρξουν και στην Ελλάδα φαινόμενα όπως οι εκρήξεις χθες τα ξημερώματα κοντά στις ισραηλινές πρεσβείες σε Κοπεγχάγη και Στοκχόλμη, έχουν προβληματίσει τις αρχές, με το αρχηγείο της ΕΛΑΣ και ΓΑΔΑ να εκδώσουν διαταγή, ζητώντας την αύξηση των μέτρων φύλαξης σε πιθανούς στόχους βίαιων επιθέσεων.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, τα μέτρα που λαμβάνονται χαρακτηρίζονται αυστηρότερα σε σχέση με αυτά των τελευταίων μηνών.

Στον σχεδιασμό της ΕΛΑΣ για την πρωτεύουσα μετέχουν κλιμάκια μυστικών αστυνομικών της Αντιτρομοκρατικής, της Κρατικής Ασφάλειας και ένστολοι αστυνομικοί.

Πηγή: skai.gr

