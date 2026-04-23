Άγιος Δημήτριος: Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ για τη δολοφονία του 25χρονου

Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στην ΕΛΑΣ το κίνητρο πίσω από τη χθεσινή δολοφονία του 25χρονου που βρέθηκε μαχαιρωμένος στο Πάρκο Ασυρμάτου του Αγίου Δημητρίου, με την υπόθεση να εξελίσσεται σε μυστήριο και τις έρευνες να συνεχίζονται αμείωτες.

Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες γύρω από την υπόθεση, η Αστυνομία εξετάζει διάφορα σενάρια για τη δολοφονία, άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο πιθανά:

Αρχικά είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο το περιστατικό να σχετίζεται με οπαδική βία , όμως, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, αυτή η εκδοχή φαίνεται να χάνει έδαφος, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί οριστικά.

Ταυτόχρονα, οι έρευνες διευρύνονται και σε παλαιότερα συμβάντα που έχουν σημειωθεί στην ίδια περιοχή. Ερευνάται πιθανή σύνδεση με περιστατικό πυροβολισμών σε κοντινό ψητοπωλείο τον περασμένο Ιανουάριο, αν και μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν σαφή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν κάποια σχέση.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ, η μεγάλη έκταση της περιοχής και η έλλειψη βιντεοληπτικού υλικού καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης ή οι δράστες απομακρύνθηκαν από το πάρκο αμέσως μετά την επίθεση, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται ποιοι βρίσκονταν στον χώρο εκείνη τη στιγμή και τι συνέβη πριν από τη δολοφονία.

Σύμφωνα με την ίδια, το θύμα δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, γεγονός που οδηγεί την έρευνα να εξετάζει ένα ευρύ φάσμα πιθανών σεναρίων, χωρίς να αποκλείεται προς το παρόν καμία εκδοχή ή κίνητρο.

Υπενθυμίζεται ότι το θύμα ήταν γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ, και έμενε κοντά στον τόπο του συμβάντος.

Πηγή: skai.gr

