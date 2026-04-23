Σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία μετά τη ψυχρή δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη, από τον πρώην σύντροφό της το πρωί της Κυριακής, μόλις λίγα λεπτά αφού είχε φύγει από το σπίτι της και ενώ μάλιστα είχε πει στους δικούς της ότι θα επέστρεφε σύντομα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 39χρονος φσύντροφός της έφτασε στο σημείο του ραντεβού τους έχοντας μαζί του ένα όπλο και με ξεκάθαρες προθέσεις. Τη συνάντησε στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, λίγο πριν από τις Δαφνές, όπου ζούσε με τα τρία της παιδιά, και την πυροβόλησε στο κεφάλι, σχεδόν εξ επαφής. Η γυναίκα φαίνεται πώς έφτασε στο σημείο ανυποψίαστη και δεν πρόλαβε να αντιδράσει όταν ο άνδρας έβγαλε το όπλο και την πυροβόλησε κόβοντας το νήμα της ζωής της με μια σφαίρα η οποία αφού διαπέρασε το κεφάλι της σφηνώθηκε στο ταμπλό του αυτοκινήτου.

Ο φερόμενος γυναικοκτόνος είχε σχέδιο

Μόλις ο 39χρονος Μαρίνος Ανδρεαδάκης ολοκλήρωσε τον σκοπό του, τοποθέτησε το νεκρό σώμα της 43χρονης στο πίσω κάθισμα του μεγάλου SUV με το οποίο είχε πάει στο σημείο, το σκέπασε και έφυγε με το μηχανάκι του προς το Ηράκλειο. Λίγα μέτρα πιο κάτω, το μηχανάκι του ανετράπη και έπεσε σε γκρεμό, με τον ίδιο να τραυματίζεται ελαφρά. Είχε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο στο μυαλό του για να εξαφανίσει τη σορό της πρώην συντρόφου του μαζί με το αυτοκίνητό της. Μεθοδικά κάλεσε ταξί από την καφετέρια που βρίσκεται στον κεντρικό Ηρακλείου Μοιρών, στο ύψος των Αθανάτων, κάλεσε την οδική βοήθεια για να παραλάβει το δίκυκλο όχημά του, και πήγε στο σπίτι του στις Μαλάδες, για να επιστρέψει με το διθέσιο αυτοκίνητό του στον τόπο του εγκλήματος και να καλύψει τα ίχνη του.

Πιθανότατα επειδή, γνώριζε καλά την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, ο 39χρονος αποφάσισε να κρύψει το αυτοκίνητο μαζί με τη σορό της γυναίκας σε ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο, για το οποίο αστυνομικοί έλεγαν ότι έπρεπε να πλησιάσουν λιγότερα από δέκα μέτρα για να το δουν. Στη συνέχεια επέστρεψε με τα πόδια στον κεντρικό δρόμο, έφτασε μέχρι το βενζινάδικο λίγο πριν από την Αγία Βαρβάρα και από εκεί κάλεσε δεύτερο ταξί για να επιστρέψει στον Άγιο Παντελεήμονα και να πάρει το αυτοκίνητό του.

Από το πρωί της Δευτέρας, σύσσωμη η ομάδα αναζήτησης είχε εστιάσει τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή που είχε εντοπιστεί το σήμα του κινητού της. Στη μάχη της αναζήτησης ατυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος, drone, δασοπυροσβέστες, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, εθελοντές, μέλη της οικογένειάς της.

Πώς αποκαλύφθηκε ο φερόμενος δολοφόνος της Ελευθερίας

Εν τω μεταξύ, τα στελέχη της ασφάλειας Ηρακλείου είχαν βάλει στο κάδρο των μαρτύρων τον 39χρονο και τον κάλεσαν να δώσει μια πρώτη κατάθεση το βράδυ της Δευτέρας. Εκεί ρωτήθηκε για τις κινήσεις του, τις αμυχές που είχε πάνω του, τη σχέση του με την 43χρονη μητέρα και εκείνος απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις με αληθοφάνεια. Όταν όμως η αστυνομία τον κάλεσε για μια διευκρινιστική κατάθεση, τότε κατάλαβε ότι σφίγγει ο κλοιός.

Ο 39χρονος είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει άλλες τρεις φορές, ενώ το οικογενειακό περιβάλλον της άτυχης μητέρας γνωστοποίησε ότι στο παρελθόν είχε προκαλέσει δολιοφθορά στο λευκό SUV της πρώην συντρόφου του ενώ τής είχε αποσπάσει και το κινητό για λίγες μέρες. Ζήλεια, εκδικητικότητα, κτητικότητα ήταν τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του, ακόμα και μετά το χωρισμό του, ακόμα και μετά τη δημιουργία σχέσης με μια άλλη γυναίκα. Στη νέα του σύντροφο μάλιστα είχε δώσει ένα σημείωμα μέσα σε ένα κλειστό φάκελο, πριν από ένα μήνα, λέγοντάς της να μην τον ανοίξει, στο οποίο έγραφε ότι είχε σκοπό να αυτοκτονήσει. Κάτι που έκανε αφού όμως είχε σκοτώσει την 43χρονη μητέρα τριών παιδιών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμα το όπλο της δολοφονίας, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών αναμένεται να μπουν και οι τηλεφωνικές συνομιλίες του πρώην ζευγαριού όπως και οι συνθήκες της μοιραίας συνάντησης μέσα από την εξέταση βιολογικού υλικού στις δύο σορούς και στο αυτοκίνητο.

Πηγή: skai.gr

