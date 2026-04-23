Ο πρίγκιπας της Βρετανίας Χάρι έκανε σήμερα μία αιφνίδια επίσκεψη στο Κίεβο και κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο – μια εβδομάδα μετά τις μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στη χώρα – και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει ηγετικό πνεύμα και για να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης.

Κατά συνθήκη, η βρετανική βασιλική οικογένεια δεν εκφράζει την άποψή της για πολιτικά ζητήματα, αν και ο βασιλιάς Κάρολος και άλλα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν εκφράσει τακτικά την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία. Αλλά ο Χάρι, στην τρίτη επίσκεψή του στη χώρα από την έναρξη του πολέμου, χρησιμοποίησε πολύ πιο σαφή γλώσσα από ό,τι έχει χρησιμοποιήσει προηγουμένως οποιοσδήποτε συγγενής του.

«Πρόεδρε Πούτιν, κανένα έθνος δεν επωφελείται από τη συνεχιζόμενη απώλεια ζωών της οποίας είμαστε μάρτυρες. Υπάρχει ακόμα μια στιγμή - τώρα - να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, να αποτρέψουμε τα περαιτέρω βάσανα για τους Ουκρανούς και τους Ρώσους και να επιλέξουμε μια διαφορετική πορεία», δήλωσε ο Χάρι σε ομιλία του σε φόρουμ ασφαλείας στο Κίεβο.

Κάλεσε την Ουάσινγκτον να κάνει περισσότερα για να τερματίσει τον πόλεμο.

«Αυτή είναι μια στιγμή για την αμερικανική ηγεσία, μια στιγμή για την Αμερική να δείξει ότι μπορεί να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις συνθήκες», είπε.

«Η Ευρώπη έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων με ουσιαστικούς τρόπους», πρόσθεσε ο Χάρι, βετεράνος του βρετανικού στρατού που υπηρέτησε στο Αφγανιστάν. «Το καθήκον τώρα είναι να συνδυάσουμε την αντοχή με την ταχύτητα, την αλληλεγγύη με την κλίμακα και τη δέσμευση με τη συνέπεια».

Στην ομιλία του, η οποία προκάλεσε θερμά χειροκροτήματα, επαίνεσε την αποφασιστικότητα του ουκρανικού λαού και την καινοτόμο αντίδραση του στρατού του, συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων δυνατοτήτων του σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Κατά τη διήμερη επίσκεψή του, ο Χάρι αναμένεται επίσης να επισκεφθεί το φιλανθρωπικό ίδρυμα αποναρκοθέτησης HALO Trust, το οποίο υποστηρίζεται από την εκλιπούσα μητέρα του Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, και να περάσει χρόνο με Ουκρανούς συμμετέχοντες στο Ίδρυμα Invictus Games που ίδρυσε, το οποίο βοηθά τραυματισμένους βετεράνους να αναρρώσουν μέσω του αθλητισμού, σύμφωνα με το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV.

«Είμαι εδώ ως στρατιώτης που κατανοεί την υπηρεσία, ως ανθρωπιστής που έχει δει το ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης και ως φίλος της Ουκρανίας που πιστεύει ότι ο κόσμος δεν πρέπει να συνηθίσει αυτόν τον πόλεμο ή να μουδιάσει από τις συνέπειές του», δήλωσε ο Χάρι.

Πηγή: skai.gr

