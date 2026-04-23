«Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά για την αστυνομία», δήλωσε στον ΣΚΑΙ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου για τον 25χρονο που εντοπίστηκε νεκρός με μαχαιριά στην καρδιά στον Άγιο Δημήτριο.

Το θύμα είναι γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ και έμενε κοντά στον τόπο του συμβάντος. Ο ίδιος ενημερώθηκε για περιστατικό στην περιοχή και έσπευσε στο σημείο, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν ο γιος του. Όταν έφτασε, είδε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. γύρω από τη σορό και αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

Το κρίσιμο τέταρτο και τα στοιχεία που ερευνώνται

Στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα 15 κρίσιμα λεπτά, από τη στιγμή που ο 25χρονος έφυγε από το σπίτι του μέχρι τη στιγμή που ένας άνδρας κάλεσε την αστυνομία αναφέροντας ότι είχε εντοπίσει έναν νεαρό χωρίς τις αισθήσεις του στο πάρκο Ασυρμάτου.

Το τηλεφώνημα αυτό πραγματοποιήθηκε στις 21.15 το βράδυ χθες, Τετάρτη, ενώ ο νεαρός φέρεται να έφυγε από το σπίτι του στις 21.00 ακριβώς.

Οι κινήσεις του μέσα σε αυτό το τέταρτο, κατά το οποίο έλαβε χώρα και το μαχαίρωμα, είναι εκείνες που οι αστυνομικοί ευελπιστούν ότι θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση του θανάτου του.

«Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί κάποιο στοιχείο για παράδειγμα στο κινητό του αν υπήρξε κάποια επικοινωνία ή αν είχε κανονίσει κάποια συνάντηση που δεν γνώριζαν τα οικεία του πρόσωπα», σημείωσε η η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Έκανε λόγο για δύσκολη έρευνα καθώς υπάρχει μια μεγάλη έκταση στο σημείο χωρίς κάμερες. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί αναζητούν το σημείο εξόδου του δράστη ή των δραστών.

Ούτε οπαδικό, ούτε ληστεία

Σημειώνεται πως φαίνεται ότι αποκλείεται το ενδεχόμενο της ληστείας γιατί ο άνθρωπος είχε πάνω του τα προσωπικά αντικείμενά του, όπως το κινητό του, καθώς και χρήματα, ενώ ο νεαρός δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.

Παράλληλα, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο μέχρι στιγμής που να επιβεβαιώνει ότι υπάρχει οπαδικό κίνητρο. Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, υπάρχουν κάποιες αναφορές για άτομα που είδαν νωρίτερα να εισέρχονται σε αυτό το πάρκο, αλλά δεν επιβεβαιώνονται από τους αστυνομικούς και δεν συμπίπτουν με τον χρόνο κατά τον οποίο φέρεται να βρέθηκε το θύμα στην περιοχή.

Σχετικά με τις αναφορές για ελλιπή αστυνόμευση στο σημείο, η ίδια δήλωσε πως αστυνομεύεται κανονικά η περιοχή και πως όταν ενημερώθηκε η Άμεση Δράση για το περιστατικό, μέσα σε ένα λεπτό βρίσκονταν στο σημείο αστυνομικοί της ΔΙΑΣ γιατί περιπολούσαν στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

