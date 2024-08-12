Δωρεάν διέλευση από σταθμούς διοδίων πλησίον των πυρόπληκτων περιοχών

Το άνοιγμα αμφίπλευρα των διοδίων Αφιδνών και των πλευρικών διοδίων Καπανδριτίου, καθώς και των διοδίων της Αττικής Οδού, από τα Διόδια Μεταμόρφωσης (Κόμβος 8) με κατεύθυνση ανατολικά έως και το Αεροδρόμιο και το Μαρκόπουλο (τέρμα), όπως και από τον κόμβο Υ8 (Παλλήνη) της Περιφερειακής Υμηττού αποφασίστηκε αρχικά κατόπιν επικοινωνίας του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Νέας Οδού & Κεντρικής Οδού, Ροδιανό Αντωνακόπουλο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, Γιώργο Συριανό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η δωρεάν διέλευση έχει ήδη τεθεί σε ισχύ και θα διατηρηθεί έως τα μεσάνυχτα.

Θα υπάρξει επαναξιολόγηση της κατάστασης και θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση εάν απαιτηθεί παράταση του έκτακτου αυτού μέτρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

