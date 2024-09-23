Aeolos Kenteris: Πού σαπίζει σήμερα το άλλοτε πιο γρήγορο πλοίο του κόσμου – Βίντεο

Απόλυτη θλίψη προκαλούν οι εικόνες από το «Αίολος Κεντέρης» (Aeolos Kenteris) – το άλλοτε πιο γρήγορο επιβατικό πλοίο του κόσμου - το οποίο έχει εγκαταλειφθεί στη λήθη και τη φθορά ανοιχτά της Αουγκούστα, ένα λιμάνι στη νοτιοανατολική ακτή της Σικελίας.

Μια ομάδα ερασιτεχνών ερευνητών μπήκε μέσα στο εγκαταλελειμμένο πλοίο, αποκαλύπτοντας τη σημερινή του κατάσταση.

Το θρυλικό πλοίο μοιάζει με ένα φάντασμα του παρελθόντος - είναι πλέον σκουριασμένο, μισοβυθισμένο, με σπασμένα παράθυρα, άδεια σαλόνια και τα καταστρώματά του γεμάτα σκουπίδια.

Το βίντεο έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες πολλών Ελλήνων χρηστών των social media, προκαλώντας συναισθήματα θλίψης και νοσταλγίας σε όλους όσους ταξίδεψαν κάποτε με το Aeolos Kenteris για τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 2000 στο Γαλλικό ναυπηγείο Alsthom Leroux Naval S.A και πήρε το όνομά του από τον μυθικό θεό των ανέμων Αίολο, μυθικό ταμία των ανέμων σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία, αλλά και τον Ολυμπιονίκη στίβου Κώστα Κεντέρη.

Ο ίδιος ο Κώστας Κεντέρης, έχει επιλέξει να ζει πλέον μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μένει στα πανέμορφα Ζαγοροχώρια, όπου έχει δημιουργήσει ένα ξενοδοχείο με τη σύζυγό του.

Αίολος Κεντέρης: Από την πολυτέλεια στην παρακμή

Όταν το Αίολος Κεντέρης δρομολογήθηκε από την NEL, ήταν το στολίδι των ελληνικών θαλασσών.

Χωρούσε συνολικά μέχρι 1.742 επιβάτες και 442 οχήματα Ι.Χ. και έπιανε ταχύτητες μέχρι 40 κόμβους.

«Βγείτε από τη θάλασσα, έρχεται το Κεντέρης» έλεγαν τότε οι λουόμενοι της Χαλκιδικής και του Αιγαίου παραπονούμενοι (δικαίως ίσως) για τα τεράστια κύματα που έφταναν στις ακτές από τα απόνερα του πλοίου.

Διέθετε θέσεις για άτομα οικονομικής και διακεκριμένης θέσης, σαλόνι με κυλικείο οικονομικής και διακεκριμένης θέσης, 127 δορυφορικές τηλεοράσεις, ακουστικά με μουσική στα καθίσματα, ανελκυστήρα για τους επιβάτες, κυλιόμενες σκάλες, ρεσεψιόν, χώρο για φύλαξη τιμαλφών, τηλέφωνο και τουαλέτες για ΑμεΑ.

Λόγω όμως των χιλιάδων παραπόνων για τα απόνερα και των συχνών προβλημάτων από τους κινητήρες, κατασκευής Pielstick, τελικά το 2007 αποφασίστηκε η πώλησή του, στην Pictor Shipping SA έναντι 85 εκατ. δολαρίων. Το πλοίο μετονομάστηκε σε Red Sea I, ενώ δρομολογήθηκε στη γραμμή Σαφάγκα-Τζέντα, υπό τη διαχείριση της Namma Lines, συνδέοντας την Αίγυπτο με τη Σαουδική Αραβία.

Το πλοίο ήταν από το 2011 μέχρι το 2016 παροπλισμένο στα Σελήνια Σαλαμίνας.και τελικά ναυλώθηκε στην Ιταλία, προκειμένου να συνδέσει την Αουγκούστα με τη Βαλέττα Μάλτας.

Εκεί ξεκίνησαν εργασίες ανακαίνισης, οι οποίες όμως καθυστέρησαν αρκετά, με αποτέλεσμα το πλοίο να κατασχεθεί για χρέη 5.000.000 ευρώ. Σήμερα, το πλοίο να παραμένει ημιβυθισμένο στην Αουγκούστα. Οι προσπάθειες απομάκρυνσής του από το λιμάνι, μέχρι στιγμής έχουν αποβεί άκαρπες.

Πηγή: skai.gr

