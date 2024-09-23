Την αύξηση του αριθμού εργαζομένων που θα συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμά της για απόκτηση και αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων από 50.000 σε 75.000, μετά το ρεκόρ αιτήσεων, το οποίο σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αποφάσισε η διοίκηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024, που ξεκίνησαν οι αιτήσεις έως και χθες Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024, είχαν υποβληθεί συνολικά 59.063 αιτήσεις, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των εργαζομένων για νέες δεξιότητες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ υλοποίει το μεγαλύτερης κλίμακας πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα, με στόχο την κατάρτιση και πιστοποίηση 500.000 ανέργων και εργαζομένων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η νέα δράση υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGenerationEU και έχει ως στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εργαζόμενων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης της οικονομίας.

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης θα υλοποιηθούν με τη διαδικασία του συστήματος παροχής επιταγών κατάρτισης (training vouchers).

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 80 ωρών, εκ των οποίων οι 12 ώρες θα πραγματοποιηθούν με διά ζώσης εκπαίδευση, τουλάχιστον 48 ώρες με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Την κατάρτιση θα ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω επιταγών πιστοποίησης (certification voucher) και, όσοι επιτύχουν, θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, που ανέρχεται σε 400 ευρώ (μικτά).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εδώ αίτηση.

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ενταχθούν στο μητρώο ωφελουμένων και, μετά την ανακοίνωση του μητρώου, θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από λίστα, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 600 προγράμματα κατάρτισης, που προσφέρουν περισσότεροι από 200 πάροχοι Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Πηγή: skai.gr

