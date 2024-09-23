Ματαιώσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια, σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του προαστιακού, θα υπάρξουν αύριο, Τρίτη 24/09/2024, από τις 18:00 έως τις 00:00, λόγω στάσης εργασίας που έχει ανακοινωθεί από την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.
Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train, με τη συνδρομή και των σωματείων εργαζομένων, θα πραγματοποιήσει δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας.
Τα τελευταία δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν είναι τα εξής:
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΙΑΤΟ
Καταργούνται 1326, 1328, 2300, 2302
Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 1324 (17:14 από Πειραιά)
Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 2304 (22:14 από Πειραιά)
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΙΑΤΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Καταργούνται: 1329, 2303, 2305
Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 1327 (17:59 από Κιάτο)
Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 2301 (19:59 από Κιάτο)
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΙΑΤΟ - ΑΙΓΙΟ
Καταργείται: 310
Όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΙΟ - ΚΙΑΤΟ
Καταργείται: 311
Όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Καταργούνται: 1230, 1232
Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 1228 (17:44 από Πειραιά)
Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 2304 (20:44 από Πειραιά)
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Καταργούνται: 1227, 1229, 1231, 1233, 1237
Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 1225 (17:07 από Αεροδρόμιο)
Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 1235 (22:07 από Αεροδρόμιο)
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΛΙΟΣΙΑ
Καταργούνται: 2255, 2259, 2263
Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 2251 (17:52 από Αεροδρόμιο)
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΙΟΣΙΑ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Καταργούνται: 2250, 2254, 2258, 2262
Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 2246 (17:30 από Λιόσια)
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΝΤΖΑ - ΛΙΟΣΙΑ
Καταργείται: 4249
Τελευταίο ολόκληρο δρομολόγιο της ημέρας: 4241 (16:35 από Κάντζα). Θα γίνει και το 4245 (17:35 από Κάντζα) αλλά μόνο μέχρι τη Μεταμόρφωση (μερική κατάργηση μεταξύ Μεταμόρφωσης-Λιοσίων).
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΙΟΣΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ
Καταργείται: 4244
Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 4240 (17:04 από Λιόσια)
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ
Καταργούνται: 1556, 2530
Καταργείται μερικώς και το 3552 και υποκαθίσταται με λεωφορείο στη διαδρομή Οινόη-Χαλκίδα (χωρίς δυνατότητα στάθμευσης σε Δήλεσι και Αγ. Γεώργιο).
Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 1554 (17:28 από Αθήνα)
Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 2534 (22:28 από Αθήνα)
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ
Καταργούνται: 2250, 2254, 2258, 2262
Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 1553 (17:03 από Χαλκίδα)
Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 2533 (22:04 από Χαλκίδα)
Θα πραγματοποιηθεί και το 2539 (Χαλκίδα - Οινόη) αμέσως μετά το πέρας της στάσης εργασίας.
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΡΙΣΑ
Καταργείται: 2593
Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 2591 (16:45 από Θεσσαλονίκη)
Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 2595 (21:50 από Θεσσαλονίκη)
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΡΙΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καταργείται: 2594
Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 2590 (17:25 από Λάρισα)
Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 2592 (19:35 από Λάρισα)
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΤΡΑ - Κ. ΑΧΑΙΑ
Καταργείται: 12356
Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 12354 (16:31 από Πάτρα)
Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 12358 (19:31 από Πάτρα)
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Κ. ΑΧΑΙΑ - ΠΑΤΡΑ
Καταργείται: 12357
Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη τςη στάσης εργασίας: 12355 (17:15 από Κ. Αχαΐα)
Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 12359 (20:15 από Κ. Αχαΐα)
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΤΡΑ - ΡΙΟ
Καταργούνται: 13305, 13307, 13309, 14301
Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 13303 (17:30 από Πάτρα)
Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 14303 (22:30 από Πάτρα)
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ
Καταργούνται: 13304, 13306, 13308, 14300, 14302
Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 13302 (17:07 από Ρίο)
Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 14304 (23:07 από Ρίο)
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΔΕΣΣΑ
Καταργείται: 1735
Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 1733 (12:15 από Θεσσαλονίκη)
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΔΕΣΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καταργείται: 1736
Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 1734 (16:00 από Έδεσσα)
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΑ - ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ
Καταργείται: 520
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ
Καταργείται: 57
Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 55 (14:04 από Θεσσαλονίκη)
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καταργείται: 56
Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 54 (14:58 από Αθήνα)
