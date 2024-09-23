Ματαιώσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια, σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του προαστιακού, θα υπάρξουν αύριο, Τρίτη 24/09/2024, από τις 18:00 έως τις 00:00, λόγω στάσης εργασίας που έχει ανακοινωθεί από την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train, με τη συνδρομή και των σωματείων εργαζομένων, θα πραγματοποιήσει δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας.

Τα τελευταία δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν είναι τα εξής:

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΙΑΤΟ

Καταργούνται 1326, 1328, 2300, 2302

Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 1324 (17:14 από Πειραιά)

Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 2304 (22:14 από Πειραιά)

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΙΑΤΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Καταργούνται: 1329, 2303, 2305

Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 1327 (17:59 από Κιάτο)

Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 2301 (19:59 από Κιάτο)

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΙΑΤΟ - ΑΙΓΙΟ

Καταργείται: 310

Όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΙΟ - ΚΙΑΤΟ

Καταργείται: 311

Όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Καταργούνται: 1230, 1232

Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 1228 (17:44 από Πειραιά)

Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 2304 (20:44 από Πειραιά)

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Καταργούνται: 1227, 1229, 1231, 1233, 1237

Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 1225 (17:07 από Αεροδρόμιο)

Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 1235 (22:07 από Αεροδρόμιο)

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΛΙΟΣΙΑ

Καταργούνται: 2255, 2259, 2263

Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 2251 (17:52 από Αεροδρόμιο)

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΙΟΣΙΑ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Καταργούνται: 2250, 2254, 2258, 2262

Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 2246 (17:30 από Λιόσια)

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΝΤΖΑ - ΛΙΟΣΙΑ

Καταργείται: 4249

Τελευταίο ολόκληρο δρομολόγιο της ημέρας: 4241 (16:35 από Κάντζα). Θα γίνει και το 4245 (17:35 από Κάντζα) αλλά μόνο μέχρι τη Μεταμόρφωση (μερική κατάργηση μεταξύ Μεταμόρφωσης-Λιοσίων).

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΙΟΣΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ

Καταργείται: 4244

Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 4240 (17:04 από Λιόσια)

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ

Καταργούνται: 1556, 2530

Καταργείται μερικώς και το 3552 και υποκαθίσταται με λεωφορείο στη διαδρομή Οινόη-Χαλκίδα (χωρίς δυνατότητα στάθμευσης σε Δήλεσι και Αγ. Γεώργιο).

Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 1554 (17:28 από Αθήνα)

Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 2534 (22:28 από Αθήνα)

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ

Καταργούνται: 2250, 2254, 2258, 2262

Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 1553 (17:03 από Χαλκίδα)

Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 2533 (22:04 από Χαλκίδα)

Θα πραγματοποιηθεί και το 2539 (Χαλκίδα - Οινόη) αμέσως μετά το πέρας της στάσης εργασίας.

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΡΙΣΑ

Καταργείται: 2593

Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 2591 (16:45 από Θεσσαλονίκη)

Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 2595 (21:50 από Θεσσαλονίκη)

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΡΙΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καταργείται: 2594

Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 2590 (17:25 από Λάρισα)

Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 2592 (19:35 από Λάρισα)

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΤΡΑ - Κ. ΑΧΑΙΑ

Καταργείται: 12356

Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 12354 (16:31 από Πάτρα)

Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 12358 (19:31 από Πάτρα)

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Κ. ΑΧΑΙΑ - ΠΑΤΡΑ

Καταργείται: 12357

Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη τςη στάσης εργασίας: 12355 (17:15 από Κ. Αχαΐα)

Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 12359 (20:15 από Κ. Αχαΐα)

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΤΡΑ - ΡΙΟ

Καταργούνται: 13305, 13307, 13309, 14301

Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 13303 (17:30 από Πάτρα)

Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 14303 (22:30 από Πάτρα)

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ

Καταργούνται: 13304, 13306, 13308, 14300, 14302

Τελευταίο δρομολόγιο πριν την έναρξη της στάσης εργασίας: 13302 (17:07 από Ρίο)

Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 14304 (23:07 από Ρίο)

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΔΕΣΣΑ

Καταργείται: 1735

Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 1733 (12:15 από Θεσσαλονίκη)

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΔΕΣΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καταργείται: 1736

Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 1734 (16:00 από Έδεσσα)

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΑ - ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ

Καταργείται: 520

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

Καταργείται: 57

Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 55 (14:04 από Θεσσαλονίκη)

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καταργείται: 56

Τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας: 54 (14:58 από Αθήνα)

