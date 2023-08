Πηγές ΑΑΔΕ: Η είσοδος των Κροατών χούλιγκανς έγινε τμηματικά 

Πηγές της ΑΑΔΕ διευκρινίζουν πως η είσοδος των Κροατών χούλιγκανς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στη χώρα μας έγινε τμηματικά, από το τελωνείο, και όχι ως οργανωμένα ως κομβόι.

«Έγιναν έλεγχοι από τελωνειακούς στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους, ρωτήθηκαν αρκετοί ‘’πού πάτε’’, απάντησαν ‘’σε αγώνα’’, έγινε έλεγχος σε αυτοκίνητα, δεν βρέθηκε τίποτα» δήλωναν χαρακτηριστικά οι πηγές της ΑΑΔΕ.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως αναφορικά με την άφιξη των Κροατών χούλιγκανς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην Ελλάδα. Όπως αποκαλύπτει ο ΣΚΑΪ, οι ελληνικές αρχές είχαν ενημερωθεί εγγράφως ότι καταφθάνουν στην Αθήνα επικίνδυνοι οργανωμένοι οπαδοί, με συγκεκριμένες μάλιστα πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων.

Σημειώνεται, οι χούλιγκανς έφθασαν στην Αθήνα παρά το γεγονός ότι είχε απαγορευτεί η μετακίνηση φιλάθλων από την Κροατία.

Ως εκ τούτου, έχει διαταχθεί ΕΔΕ για της ενέργειες της Αστυνομίας, ενώ νωρίτερα με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου ανακοινώθηκε ότι απομακρύνονται 7 αξιωματικοί.

«Όσον αφορά το γεγονός της διέλευσης των οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ από τα ελληνικά σύνορα, την πορεία τους εντός της Ελλάδας και την τελική άφιξή τους στον τόπο των επεισοδίων, δεν θα μασήσω τα λόγια μου. Το γεγονός είναι ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο, καθώς είναι σαφώς κατώτερο των δυνατοτήτων και της αποδεδειγμένης ικανότητας της ΕΛ.ΑΣ., η οποία ναι μεν προχώρησε γρήγορα στην προσαγωγή και σύλληψη 98 ατόμων, στον τομέα όμως της πρόληψης και της αποτροπής απέτυχε» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου.

Η ομάδα των 100-120 οργανωμένων οπαδών της Ντιναμό, έφτασε οδικώς στην Ελλάδα και κατευθύνθηκαν προς την Αθήνα σε αυτοκινητοπομπή. Στη συνέχεια έφθασαν στην Αττική Οδό, σκορπίστηκαν και μεγάλος αριθμός κατευθύνθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ Ειρήνη, όπου επιβιβάστηκαν στο τρένο και κατέβηκαν στον σταθμό Πευκάκια πηγαίνοντας με τα πόδια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

07.08.2023, Before tomorrow match AEK Athens🇬🇷 - Dinamo Zagreb🇭🇷, ~150 BBB in AEK area, on video AEK hools looking for BBB https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/w5Bic0Mn2t