Taste Atlas: Ο ντάκος και η χωριάτικη στην 1η και την 4η θέση στη λίστα με τις καλύτερες σαλάτες παγκοσμίως

Διακρίσεων συνέχεια για πιάτα της ελληνικής κουζίνας

Ντάκος

Νέες διακρίσεις για την ελληνική κουζίνα από τον διεθνή γαστρονομικό οδηγό Taste Atlas, αυτή τη φορά για δύο ελληνικές σαλάταες: τον ντάκο και τη χωριάτικη.

Ο κρητικός ντάκος βρίσκεται στην πρώτη θέση με τις καλύτερες σαλάτες παγκοσμίως, ενώ η χωριάτικη κατακτά την τέταρτη θέση πίσω από την ινδονησιακή Pecel και την σαλάτα Mechouia από την Τυνησία.

σαλάτα

