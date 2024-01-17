Taste Atlas: Ο ντάκος και η χωριάτικη στην 1η και την 4η θέση στη λίστα με τις καλύτερες σαλάτες παγκοσμίως

Νέες διακρίσεις για την ελληνική κουζίνα από τον διεθνή γαστρονομικό οδηγό Taste Atlas, αυτή τη φορά για δύο ελληνικές σαλάταες: τον ντάκο και τη χωριάτικη.

Ο κρητικός ντάκος βρίσκεται στην πρώτη θέση με τις καλύτερες σαλάτες παγκοσμίως, ενώ η χωριάτικη κατακτά την τέταρτη θέση πίσω από την ινδονησιακή Pecel και την σαλάτα Mechouia από την Τυνησία.

Horiatki salata (Greek salad) 🇬🇷 is the #4 best salad in the world in 2023. View complete TasteAtlas Awards 23/24 lists: https://t.co/OA8VeDecZt



Greek salad, also known as village salad or horiatiki is the national dish of Greece, consisting of quartered tomatoes, sliced red… pic.twitter.com/Fn7xQkFSeH — TasteAtlas (@TasteAtlas) January 17, 2024

