Σας έχουμε νόστιμες συνταγές με ζαμπόν που σίγουρα πρέπει να φτιάξετε…

Τώρα τις γιορτές όλοι αναζητούμε διάφορες συνταγές για το τραπέζι που θα προσθέσουν κάτι παραπάνω σε αυτό. Παρακάτω, λοιπόν, σας έχουμε εύκολες συνταγές με ζαμπόν που μπορείτε να φτιάξετε σε κάθε περίσταση.

Ψητό ριζότο κολοκύθας

Υλικά:

1 ½ κιλό κολοκύθα, καθαρισμένη και κομμένη σε κύβους (περίπου 4 φλιτζάνια)

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μοιρασμένο

½ κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μοσχοκάρυδο

5 φλιτζάνια ζωμό λαχανικών ή κοτόπουλου

150 γρ προσούτο, κομμένο σε λωρίδες (προαιρετικά)

¾ φλιτζανιού φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο

1 κουταλιά της σούπας σκόρδο, ψιλοκομμένο

1 ½ φλιτζάνια ρύζι arborio

½ φλιτζάνι λευκό ξηρό κρασί

1 κουταλιά της σούπας φρέσκο φασκόμηλο, ψιλοκομμένο

1 κουταλιά της σούπας φρέσκα φύλλα θυμαριού

½ φλιτζάνι παρμεζάνα, φρεσκοτριμμένη

Αλάτι και πιπέρι

Οδηγίες χρήσης

Προθέρμανε το φούρνο στους 180°C. Σε ένα ταψί, βάλε την κολοκύθα, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και ¼ κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάρυδο. Πρόσθεσε αλάτι και πιπέρι. Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο 20 λεπτά, ανακατεύοντας στη μέση, μέχρι η κολοκύθα να μαλακώσει. Σκέπασέ το με αλουμινόχαρτο για να το κρατήσεις ζεστό. Καθώς ψήνεται η κολοκύθα, βάλε το ριζότο φέρνοντας το ζωμό σε χαμηλή θερμοκρασία σε μια μεσαία κατσαρόλα. Κράτησέ το ζεστό μέχρι να γίνει το ριζότο. Ζέστανε την υπόλοιπη κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα 5 λίτρων με ψηλό καπάκι ή μια βαριά μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Πρόσθεσε το προσούτο και μαγείρεψέ το μέχρι να γίνει τραγανό, περίπου 5 λεπτά. Μετέφερέ το σε ένα πιάτο και βάλε αλουμινόχαρτο για να διατηρηθεί ζεστό. Πρόσθεσε τα κρεμμυδάκια στο τηγάνι και σόταρέ τα μέχρι να μαλακώσουν, περίπου 3 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά. Ανακάτεψε το σκόρδο και μαγείρεψε 1 λεπτό. Πρόσθεσε το ρύζι και ανακάτεψε 1 λεπτό. Ανακάτεψε το κρασί και σβήσε τον πάτο του τηγανιού και μαγείρεψε μερικά λεπτά μέχρι να απορροφηθεί το κρασί, ανακατεύοντας περιστασιακά. Συνέχισε και πρόσθεσε ¾ φλιτζανιού ζωμό κάθε φορά, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος του να απορροφηθεί μετά από κάθε προσθήκη, ανακατεύοντας συχνά, για περίπου 20 λεπτά συνολικά. Το ρύζι θα γίνει τρυφερό και κρεμώδες. Χαμήλωσε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή, ανακάτεψε το κολοκύθι, το προσούτο, το φασκόμηλο και το θυμάρι στο ρύζι. Μαγείρεψε 2 λεπτά για να συνδυαστούν οι γεύσεις. Βγάλτα από τη φωτιά, ανακάτεψε το υπόλοιπο ¼ κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάρυδο και την παρμεζάνα. Πρόσθεσε αλάτι και πιπέρι. Σέρβιρε ζεστό. Καλή απόλαυση!

Σφολιάτες ζαμπόν με τυρί

Συστατικά:

Μείγμα μπαχαρικών

½ κουταλάκι του γλυκού κρεμμύδι σε σκόνη

1 κουταλιά της σούπας σκόνη τσίλι 2 κουταλάκια του γλυκού μαύρο πιπέρι

¼ κουταλάκι του γλυκού κανέλα

¼ κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη

1 πακέτο σφολιάτας, αποψυγμένο (2 φύλλα)

¼ φλιτζάνι μουστάρδα ντιζόν

250 γρ ζαμπόν σε λεπτές φέτες

½ φλιτζάνι ελβετικό τυρί τριμμένο

½ φλιτζάνι τριμμένο λευκό τυρί τσένταρ τριμμένο

1 αυγό χτυπημένο

1 κουταλιά της σούπας νερό

Οδηγίες:

Προθέρμανε το φούρνο στους 180ºC. Στρώσε λαδόκολλα στο ταψί σου. Αφήσέ το στην άκρη. Για το μείγμα μπαχαρικών: Συνδύασε όλα τα συστατικά σε ένα μικρό μπολ και ανακάτεψε καλά. Ξεδίπλωσε τη σφολιάτα και κόψε κάθε φύλλο σε 9 τετράγωνα. Άπλωσε περίπου ½ κουταλάκι του γλυκού ντιζόν πάνω στη σφολιάτα. Τοποθέτησε το ζαμπόν και το τυρί στο κέντρο των τετραγώνων της σφολιάτας. Πασπάλισε με λίγο από το μείγμα μπαχαρικών. Δίπλωσε δύο αντίθετες γωνίες κάθε τετραγώνου πάνω από τη γέμιση και πίσε τις άκρες για να σφραγίσουν. Τοποθέτησέ τα στο προετοιμασμένο φύλλο ψησίματος. Συνδύασε το αυγό και το νερό. Άλειψε κάθε ζύμη με το αυγό. Πασπάλισε τις κορυφές των γλυκών με περισσότερο μείγμα μπαχαρικών. Ψήσε 15-18 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν. Σέρβιρε ζεστά ή σε θερμοκρασία δωματίου.

Σαλάτα ζυμαρικών με ζαμπόν και αρακά

Υλικά:

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

1/2 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

1 κονσέρβα ζωμό κοτόπουλου (10 υγρών ουγγιών)

2 φλιτζάνια μισό και μισό γάλα

3 φλιτζάνια ζυμαρικά fusilli

καρύκευμα mixed

1-2 φλιτζάνια μαγειρεμένο ζαμπόν ψιλοκομμένο

1 φλιτζάνι κατεψυγμένo αρακά

Αλάτι και πιπέρι για γεύση

Φρέσκο τριμμένο τυρί παρμεζάνα

Οδηγίες:

Ζέστανε το ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά σε μια αρκετά μεγάλη κατσαρόλα. Πρόσθεσε το κρεμμύδι και άστο στην κατσαρόλα για περίπου 5 λεπτά. Ανακάτεψε το σκόρδο και μαγείρεψε μέχρι να αρωματιστεί, περίπου 30 δευτερόλεπτα. Πρόσθεσε το ζωμό κοτόπουλου, τα ζυμαρικά και το καρύκευμα. Αύξησε τη φωτιά σε υψηλή θερμοκρασία και άφησέ τα να βράσουν. Μόλις πάρει βράση, μείωσε τη φωτιά σε μέτρια και άφησέ το να σιγοβράσει για 10 λεπτά, ανακατεύοντας κάθε τόσο. Τα ζυμαρικά θα πρέπει να είναι σχεδόν έτοιμα – δοκίμασέ τα και αν είναι σχεδόν έτοιμα, πρόσθεσε το ζαμπόν και τον αρακά. Μαγείρεψέ τα για άλλα 5 λεπτά περίπου μέχρι να ζεσταθούν το ζαμπόν και ο αρακάς. Σέρβιρε αμέσως με παρμεζάνα, αν θέλεις.

