Πασέ η μαρμελάδα με ψωμί

Μία φέτα ψωμί με μαρμελάδα φαντάζει πλέον μία εικόνα μάλλον ξεπερασμένη, τουλάχιστον στο γερμανικό πρωινό. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, πολλοί άνθρωποι παίρνουν πρωινό στο χέρι και το τρώνε στον δρόμο, καθοδόν για το γραφείο, ή άλλοι επιλέγουν πιο υγιεινές εναλλακτικές, όπως τα δημητριακά και οι νιφάδες βρώμης. Για τους παραγωγούς μαρμελάδας -ή πιο σωστά, κονφιτούρας- η αγορά γίνεται όλο και πιο δύσκολη.



«Όλο και λιγότεροι νέοι ενήλικες τρώνε πρωινό στο σπίτι τις καθημερινές. Δεν επηρεάζεται μόνο η κατανάλωση καφέ, αλλά και η κατανάλωση κονφιτούρας ή μαρμελάδας καθώς και του μελιού», συνοψίζει την κατάσταση η αναφορά των Consumer Panel Services GfK, που ανήκει στην YouGov, από τον περασμένο Ιούλιο. Διάφοροι αναλυτές καταλήγουν σε ένα μάλλον πικρό συμπέρασμα για τους παρασκευαστές γλυκών αλειμμάτων: «Η κύρια ομάδα καταναλωτών για προϊόντα όπως οι μαρμελάδες, οι κονφιτούρες και το μέλι είναι πλέον άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας». Και όλοι αυτοί… για πόσο ακόμα;

Κονφιτούρα; Κονφιτούρα!

Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε έναν μάλλον συγκεχυμένο όρο: Αυτό που αποκαλείται στην καθημερινή γλώσσα "μαρμελάδα" είναι, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, στις περισσότερες περιπτώσεις κονφιτούρα, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε φρούτα ενίοτε και κονφιτούρα extra. Ως μαρμελάδα ορίζεται μόνο το άλειμμα που παρασκευάζεται από εσπεριδοειδή.

Λιγότερη τηλεργασία - λιγότερη μαρμελάδα

Η κατανάλωση κονφιτούρας μειώνεται συστηματικά εδώ και καιρό στη Γερμανία - όπως και σχεδόν όλα τα μέχρι τώρα παραδοσιακά προϊόντα που καταναλώνονταν για πρωινό, λέει η Καμίλα Ντουμπάι, από την εταιρεία έρευνας αγοράς NielsenIQ (NIQ). Τα έσοδα μπορούν εν μέρει να διατηρηθούν μόνο μέσω αυξήσεων στις τιμές. Όμως: «Μετά τη μεγάλη αύξηση στην κατανάλωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η κατανάλωση αρχίζει τώρα να μειώνεται». Σύμφωνα με την Ντουμπάι, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι είτε οι άνθρωποι παραλείπουν πιο συχνά το πρωινό ως γεύμα είτε λόγω της μείωσης της τηλεργασίας, καθώς έτσι τρώνε συχνότερα εκτός σπιτιού - για παράδειγμα, με ένα σάντουιτς από τον φούρνο στον δρόμο για τη δουλειά.



Φέτος, οι κονφιτούρες σημείωσαν μείωση 54.000 τόνων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος - που ισοδυναμεί με μία μείωση ύψους 3,2%, όπως δηλώνει η ειδικός βάσει των δεδομένων που είχαν συλλεχθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Στις μαρμελάδες αντίστοιχα, η πτώση ήταν 2.300 τόνοι, δηλαδή 15,4% μείωση. Η κατανάλωση δημητριακών και νιφάδων βρώμης παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί παραγωγοί πλέον διαφημίζουν την κονφιτούρα ως συμπλήρωμα σε δημητριακά.



Καταλήγοντας, βέβαια, η ειδικός της NIQ, Καμίλα Ντουμπάι, επισημαίνει: «Μετά τις αυξήσεις τιμών την περασμένη χρονιά, κάποιοι παραγωγοί τώρα μειώνουν και τις τιμές τους, ώστε να φανούν και πάλι πιο ελκυστικοί στο κοινό».



Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.