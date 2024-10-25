Ένα σουβλάκι «με απ’ όλα» -μια φράση που ακούγεται κατά κόρον στα ταχυφαγεία, πλέον αποκτά άλλη διάσταση αφού και ο πατσάς μπαίνει στον κατάλογο των επιλογών των απανταχού καλοφαγάδων. Χοντροκομμένος ή ψιλοκομμένος, ο πατσάς μπαίνει πλέον στο τυλιχτό και γίνεται σάντουιτς για όσους θέλουν ν’ απολαύσουν (και) στο χέρι ό,τι γεύονταν μέχρι πρότινος μόνο στο πιάτο.

Το σουβλάκι πατσά είναι ιδέα της καταξιωμένης σεφ Şemsa Denizsel κι είχαν την ευκαιρία να το δοκιμάσουν όλοι όσοι έδωσαν το «παρών» στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση σε ένα από τα μακροβιότερα πατσατζίδικα της Θεσσαλονίκης, το πατσατζίδικο Τσαρούχας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα πατσά. Στην ίδια εκδήλωση μια άλλη πολύ γνωστή σεφ, η Μαρία Εκμετσίογλου παρουσίασε μια ακόμη γευστική πρόταση ικανή να απογειώσει και τον πιο απαιτητικό ουρανισκο, αφού συνδυάζει τον πατσά με χούμους ρεβιθιού.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη συνεργασία του δήμου Θεσσαλονίκης και του τμήματος τουρισμού και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 59ου φεστιβάλ Δημητρίων καθώς εντάσσεται στις δράσεις τη Θεσσαλονίκης ως μέλους του δικτύου δημιουργικών πόλεων της UNESCO για τη γαστρονομία.

Πλώρη για μια θέση στον κατάλογο της UNESCO

Μια θέση στον κατάλογο της UNESCO για τα προϊόντα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς διεκδικεί για τον πατσά ο Δημήτρης Τσαρούχας, ιδιοκτήτης δεύτερης γενιάς του γνωστού πατσατζίδικου, ο οποίος θα ήθελε, όπως εξηγούσε στη χθεσινή εκδήλωση, να τα καταφέρει για να αφιερώσει αυτή τη νίκη στη μνήμη του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από ενάμιση χρόνο.

«Έχουμε ολοκληρώσει τις δυο πρώτες φάσεις, έχουμε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα μαζί με τη Λένα Οφλίδου, που έχει γράψει βιβλίο για τον πατσά και σε συνεργασία με το Ισλαχανέ, και έχουμε ήδη υποβάλλει στο υπουργείο Πολιτισμού τον φάκελο πριν από μερικούς μήνες -για την ακρίβεια τον περασμένο Φεβρουάριο, οπότε αυτή την περίοδο περιμένουμε να μας δοθεί η τελική έγκριση ώστε να μπει ο πατσάς στον σχετικό κατάλογο» σημείωσε ο κ. Τσαρούχας.

«Έχουμε περάσει άπειρες στιγμές σε αυτό το μαγαζί μαζί με τον αείμνηστο Νίκο Τσαρούχα, ο οποίος ήταν προσωπικός μου φίλος και είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχιστεί αυτή η παράδοση ετών. Η παράδοση της πόλης μας αλλά και της Πόλης συνεχίζεται», ανέφερε, από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο γενικός πρόξενος της Τουρκίας στην Θεσσαλονίκη Serkan Gedik, ο οποίος ευχαρίστησε τον ιδιοκτήτη για την πρόσκληση, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία του σε ένα μαγαζί με τεράστια ιστορία στην πόλη.

