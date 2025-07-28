Zeit για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η άφθονη σοδειά των ψευτοαγροτών»

Στο επίκεντρο της διεθνούς ειδησεογραφίας παραμένει το σκάνδαλο κατάχρησης ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων στην Ελλάδα, με το έγκυρο γερμανικό μέσο Zeit να αναδεικνύει τις διαστάσεις της υπόθεσης υπό τον τίτλο *«Η άφθονη σοδειά των ψευτοαγροτών»*. Το ρεπορτάζ παρουσιάζει κρίσιμα σημεία της υπόθεσης, αναδεικνύοντας ερωτήματα γύρω από τους μηχανισμούς ελέγχου και την πολιτική ευθύνη.

Η αποκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην ανάλυση της Zeit επισημαίνεται πως επί σειρά ετών Έλληνες απατεώνες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι φέρονται να συμμετείχαν σε ενορχηστρωμένη υπεξαίρεση κοινοτικών πόρων. Όπως τονίζεται, *«το σκάνδαλο αποκαλύπτει ένα σύστημα που θεωρούνταν πως είχε πλέον ξεπεραστεί»*. Σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, το ύψος της απάτης εκτιμάται ότι αγγίζει τα 45 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ένα ποσό ικανό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να "ρίξει σκιά" στην αναπτυξιακή αφήγηση της χώρας, την οποία στηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται: *«Οι ριζικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στη χώρα μετά την κρίση χρέους επέτρεψαν τον περιορισμό της διαφθοράς και της παραοικονομίας. Πώς όμως η ΕΕ δεν πήρε είδηση για αυτή την απάτη μεγάλων διαστάσεων;»*.

Στη σκιά πολιτικών ευθυνών

Το ρεπορτάζ εστιάζει στον ρόλο της Παρασκευής Τυχεροπούλου, προϊσταμένης ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία από το 2020 φέρεται να εντόπισε σοβαρές παρατυπίες σε αιτήσεις επιδοτήσεων. Τα ευρήματα αποκαλύφθηκαν ύστερα από τυχαίο έλεγχο, φέρνοντας στο φως το μέγεθος της υπόθεσης.

Παρατίθενται επιπλέον καταγγελίες: *«Η έλλειψη σχεδιασμού από τις ελληνικές αρχές λειτούργησε υπέρ των απατεώνων (…) Το δίκτυο των ψευτοαγροτών ήταν ιδιαίτερα μεγάλο και δημιουργικό στην Κρήτη»*. Σύμφωνα με την πλατφόρμα DataJournalists, επιδοτήσεις ύψους 250.000 ευρώ δόθηκαν για ανύπαρκτα βοσκοτόπια στο ακατοίκητο νησί Χρυσή, ενώ στην Κρήτη ο αριθμός των καταγεγραμμένων αιγοπροβάτων αυξήθηκε πλασματικά στα οκτώ εκατομμύρια.

Αναφορά γίνεται και στον τέως διευθυντή ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος είχε ενημερώσει εγκαίρως τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, χωρίς όμως να υπάρξει ανάλογη κινητοποίηση. Η Zeit σχολιάζει: *«Αντί να διερευνήσει τα σημεία που έχριζαν διασαφήνισης, ο Βορίδης φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα να άσκησε πίεση στον επικεφαλής της υπηρεσίας, Βάρρα, τερματίζοντας τους εσωτερικούς ελέγχους. Ο Βορίδης αρνείται κάτι τέτοιο. Ο Βάρρας, ωστόσο, παραιτήθηκε»*.

Φωτιές και ακραία καιρικά φαινόμενα: Η Ελλάδα σε διπλό μέτωπο

Στο προσκήνιο παραμένουν και οι μεγάλες πυρκαγιές που απασχολούν τις τελευταίες ημέρες Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία, με θερμοκρασίες-ρεκόρ να καταγράφονται κυρίως στο ελληνικό έδαφος (μέγιστη η 45,8 βαθμοί Κελσίου). Τα γερμανικά μέσα, όπως η ιστοσελίδα tagesschau.de, προειδοποιούν πως ο κίνδυνος πυρκαγιών παραμένει αυξημένος, καθώς οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας εκτιμούν ότι οι επίμονες ξηρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο πυρόσβεσης.

Όπως επισημαίνεται: *«Η Ελλάδα πλήττεται από ακραίο καύσωνα εδώ και μια εβδομάδα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου σε μεγάλα τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως τους καύσωνες, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλουν στην εξάπλωση των πυρκαγιών»*.

Συστάσεις του Γερμανικού ΥΠΕΞ προς τους τουρίστες

Υπό το βάρος των πυρκαγιών, το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών μέσω της εφημερίδας Bild παροτρύνει τους τουρίστες που βρίσκονται στην Ελλάδα να παρακολουθούν διαρκώς τις επίσημες ανακοινώσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης του συστήματος ειδοποίησης Cell Broadcast Alerts στα smartphones τους. Όπως υπογραμμίζεται, *«η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά τεταμένη»*.

Πηγή: Deutsche Welle

