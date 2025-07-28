«Με αφορμή σειρά αναληθών δημοσιευμάτων σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης που προκηρύχθηκαν από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) την προηγούμενη εβδομάδα», η ΔΥΠΑ διευκρινίζει ότι η διαδικασία, που ακολουθήθηκε, ήταν απολύτως ορθή και διαφανής.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, η ΔΥΠΑ επισημαίνει σε ανακοίνωσή της τα εξής:

«Η ΔΥΠΑ είχε ενημερώσει από την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2025 το σύνολο των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (220 παρόχους), που είναι ενταγμένα στο μητρώο της, για την υλοποίηση των δύο συγκεκριμένων προγραμμάτων, που επρόκειτο να προκηρυχθούν, δηλαδή τρεις σχεδόν εβδομάδες πριν από την προκήρυξή τους. 'Αρα, κανείς δεν αιφνιδιάστηκε.

Η Πρόσκληση αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 24/7/2025 στις 13:17 και αμέσως μετά στο site της ΔΥΠΑ.

Η σειρά προτεραιότητας είναι χρονολογική και αποτυπώνεται από την ώρα υποβολής της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα voucher και την έκδοση ΚΑΥΑΣ (Κωδικού Αριθμού Υποβολής Αίτησης).

Είναι απολύτως ανακριβές λοιπόν ότι στο σύστημα ήταν ήδη υποβεβλημένες 1.300 αιτήσεις, πριν να ανοίξει η πλατφόρμα.

Είναι ανακριβές επίσης ότι υποβλήθηκαν 43.000 αιτήσεις. Ο ακριβής αριθμός είναι 30.040.

Είναι αναληθές ότι έγινε επιλογή των προσώπων που εγκρίθηκε η συμμετοχή τους στα προγράμματα.

Η αλήθεια είναι ότι για την επιλογή τηρείται απόλυτα η σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον φυσικά πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η Πρόσκληση.

Προϋπόθεση συμμετοχής για τους ωφελούμενους ανέργους στα προγράμματα κατάρτισης είναι η ηλικία (άνω των 18 ετών) και η εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ. Οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν από την α' Πρόσκληση, που εξέδωσε η ΔΥΠΑ στις 22.7.2022 (MIS πρόσκλησης 5157226).

Ξεκαθαρίζουμε ότι ο έλεγχος των αιτήσεων είναι σε εξέλιξη και δεν έχει αναρτηθεί ακόμη Μητρώο Ωφελουμένων.

Είναι απολύτως ψευδές ότι έγινε κάποια αιφνιδιαστική αλλαγή στους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης. Αυτό δεν συνέβη ποτέ.

Εκείνο που συνέβη ήταν μια ορθή επανάληψη της Πρόσκλησης, γιατί εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί το ορθό Παράρτημα VIII της Πρόσκλησης, που αφορά στην ενότητα: Θεματικά Αντικείμενα- Αναλυτικά Ωρολόγια προγράμματα».

Η ΔΥΠΑ υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενίσχυση της απασχόλησης, με άξονες τη διαφάνεια και την καινοτομία - 350.000 οι ωφελούμενοι έως σήμερα

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η ΔΥΠΑ προχωρά σταθερά στην υλοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης, που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί, δίνοντας βάρος στη διαφάνεια, στη μεγιστοποίηση του αριθμού των ωφελουμένων, καθώς και στη δυνατότητα να επιλέγουν οι πολίτες απευθείας το πρόγραμμα, που θα συμμετάσχουν.

Στόχος είναι ο αριθμός των ωφελουμένων να φτάσει τους 500.000 έως το τέλος του 2025.

Για πρώτη φορά, στα προγράμματα τον πρώτο λόγο έχει ο ωφελούμενος.

Με βασικό γνώμονα τον σεβασμό στον άνεργο και στον εργαζόμενο, η ΔΥΠΑ έχει θεμελιώσει στα προγράμματα, που υλοποιεί, ένα πλήρως ψηφιακό, αντικειμενικό και διαφανές σύστημα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ατομικά, ηλεκτρονικά, μέσω gov.gr.

Κάθε ενδιαφερόμενος επιλέγει μόνος του το πρόγραμμα και τον πάροχο, που τον εξυπηρετεί.

Οι έλεγχοι γνησιότητας είναι καθολικοί, αυστηροί και συνεχείς.

Ήδη, περισσότεροι από 350.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων μέσα από οκτώ δημόσιες προσκλήσεις, με επίκεντρο την ψηφιακή μετάβαση, την πράσινη ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας».

Μεγάλη η ζήτηση για συμμετοχή στις προσκλήσεις προγραμμάτων του Ιουλίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «οι προσκλήσεις προγραμμάτων για το μήνα Ιούλιο επιβεβαίωσαν κι αυτές την υψηλή ζήτηση και την αποτελεσματικότητα του μοντέλου επιλογής από πλευράς ωφελουμένων.

Συγκεκριμένα:

Για την πρόσκληση για "προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για ανέργους και εργαζόμενους ωφελούμενους" στο πλαίσιο της Δράσης 16913 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0", με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Next Generation EU (MIS 5226310), υποβλήθηκαν επιτυχώς πάνω από 230.000 αιτήσεις, παρά τις αυξημένες τεχνικές προκλήσεις, λόγω εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης, τις οποίες η ΔΥΠΑ αντιμετώπισε άμεσα και αποτελεσματικά.

Ειδικότερα, η ΔΥΠΑ εισήγαγε σύστημα captcha και μετέφερε την υποδομή στο «ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» για καλύτερη απόκριση.

Παράλληλα, διενεργεί προκαταρκτικό και καθολικό έλεγχο για την ορθότητα των αιτήσεων.

Για τη στοχευμένη πρόσκληση για Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης σε κλάδους αιχμής στο πλαίσιο της Δράσης 16792 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Next Generation EU (MIS 5223464), που αφορά 25.000 ανέργους, το συγκεκριμένο πρόγραμμα έκλεισε ταχύτατα, λόγω υψηλής προετοιμασίας και ενδιαφέροντος.

Υποβλήθηκαν επιτυχώς 30.040 αιτήσεις, η πρώτη αίτηση πραγματοποιήθηκε στις 15:21:32, δηλαδή αμέσως μετά την έκδοση της πρόσκλησης και την έναρξη υποβολής των αιτήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΥΠΑ ενίσχυσε την τεχνολογική της υποδομή, εισήγαγε επιπλέον φίλτρα ασφάλειας και ανέπτυξε μηχανισμούς ελέγχου, που διασφαλίζουν ότι κάθε αίτηση αντιστοιχεί σε πραγματικό πρόσωπο, με πλήρη τεκμηρίωση».

Ίσες δυνατότητες συμμετοχής σε όλους

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «η ΔΥΠΑ, εισάγοντας στις διαδικασίες καινοτομίες, όπως αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού με μοναδικότητα ανά πάροχο, αξιολογήσεις με διαφάνεια και σύστημα "first come-first served", αποκλειστικά ψηφιακές εξετάσεις πιστοποίησης και real-time ελέγχους στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (πάροχοι κατάρτισης), εγγυάται την ποιότητα, τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματά της.

Προγράμματα κατάρτισης σε συνεργασία με την αγορά

Το πρόγραμμα κατάρτισης για κλάδους αιχμής (βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπόριο, εξαγωγές) που υλοποιεί η ΔΥΠΑ είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με τις δυνάμεις της αγοράς, που αναζητούν εργαζόμενους με συγκεκριμένες δεξιότητες. Αποτελεί ένα καινοτόμο μοντέλο σύζευξης της επαγγελματικής κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και την εξεύρεση προσωπικού, που θα καλύψει άμεσες ανάγκες. Σχεδιάστηκε μαζί με τους φορείς που εκπροσωπούν τους κλάδους αιχμής και συνοδεύεται από δέσμευση προσλήψεων από πλευράς τους, χωρίς καμία επιδότηση. Υπογραμμίζεται ότι οι προτάσεις των φορέων είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, σύμφωνα και με την αρχή της πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα (άρθρο 5 ν. 2690/99, όπως ισχύει).

Όλος ο σχεδιασμός, που βρίσκεται σε εξέλιξη, αποδεικνύει ξεκάθαρα πως η ΔΥΠΑ υλοποιεί προγράμματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, των ανέργων, των εργαζομένων.

Με συνέπεια και ευθύνη συνεχίζουμε. Δίνουμε βάρος στη διαφάνεια, στην ουσία και στη διαρκή λογοδοσία.

Οι ελάχιστες διαμαρτυρίες από παρόχους κατάρτισης (ΚΔΒΜ), επειδή ακριβώς δεν πρόλαβαν να αξιοποιήσουν προς όφελός τους τις αιτήσεις φυσικών προσώπων, που συγκέντρωσαν, δεν μπορεί να συνοδεύονται από αιτιάσεις που απέχουν από την πραγματικότητα (π.χ. δήθεν εκπρόθεσμες αιτήσεις, δήθεν αιφνιδιαστικές αλλαγές στην προκήρυξη των προγραμμάτων κ.ο.κ.).

Δεσμευόμαστε για υλοποίηση προγραμμάτων που θα εξασφαλίζουν δεξιότητες με αντίκρισμα, για απασχόληση με προοπτική, για ένα σύγχρονο κράτος κοινωνικής κινητικότητας» υπογραμμίζει η ΔΥΠΑ.

