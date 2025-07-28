Έλλειμμα ύψους 172 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον προϋπολογισμό της περιόδου 2027-2029, κατά 28 δισεκατομμύρια υψηλότερο του μέχρι τώρα υπολογισμού της κυβέρνησης, καταγράφεται στον ομοσπονδιακό δημοσιονομικό προγραμματισμό έως το 2029, ο οποίος αναμένεται να εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο μεθαύριο Τετάρτη.

Οι προηγούμενοι υπολογισμοί της κυβέρνησης αναφέρονταν σε έλλειμμα ύψους 144 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα ωστόσο με τα νέα στοιχεία που φέρνουν στο φως γερμανικά ΜΜΕ επικαλούμενα κυβερνητικές πηγές, θα ανέρχεται τελικά σε 172,1 δισεκατομμύρια.

Σύμφωνα με το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, στο προσχέδιο υπογραμμίζεται ότι υπάρχει «ιδιαίτερα υψηλή ανάγκη για δράση». Το δημοσιονομικό κενό διευρύνθηκε εν μέρει λόγω του «ενισχυτή ανάπτυξης» με φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, αλλά και με την αύξηση των δικαιούχων της «σύνταξης για τη μητέρα» από 1.1.2027, έναν χρόνο νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η εφημερίδα BILD, επικαλούμενη πηγές του ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομικών, αναφέρει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να εξοικονομήσει 34 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027, 63 δισεκατομμύρια το 2028 και 74 δισεκατομμύρια το 2029. Το υπουργείο θεωρεί «πολύ υψηλό» το έλλειμμα και το περιγράφει ως «κεντρική πρόκληση της δημοσιονομικής πολιτικής των προσεχών ετών».

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με την προγραμματική συμφωνία του συνασπισμού, στοχεύει στη μείωση του προσωπικού των υπουργείων κατά 2% κάθε χρόνο και στον περιορισμό των διοικητικών εξόδων κατά 10%. Τα προγράμματα χρηματοδότησης έχουν ήδη μειωθεί κατά ένα δισεκατομμύριο ευρώ, όπως και οι αναπτυξιακές δαπάνες. Ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ έχει δηλώσει ότι στις προσπάθειές του για εξοικονόμηση πόρων θα βασιστεί στις προτάσεις που θα υποβάλουν οι επιτροπές πρόνοιας για περικοπές στην περίθαλψη, στις συντάξεις και συνολικά στην προνοιακή πολιτική.

Η συζήτηση του προϋπολογισμού θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με την έγκριση του σχεδίου στις 28 Νοεμβρίου. Το συνολικό ύψος του ανέρχεται σε 520,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,5% σε σύγκριση με το 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

