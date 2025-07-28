Η Ρωσία επέβαλε προσωρινή απαγόρευση των εξαγωγών βενζίνης από τις πετρελαϊκές εταιρείες έως τις 31 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση τη Δευτέρα.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς κατά τη διάρκεια μιας περιόδου υψηλής εποχικής ζήτησης και στη διασφάλιση επαρκών προμηθειών καυσίμων για τους ρώσους αγρότες, σημειώνει το Reuters.

Προηγουμένως, οι περιορισμοί στις εξαγωγές ίσχυαν μόνο για περιορισμένο όγκο βενζίνης που πωλούνταν στο εξωτερικό από μεταπωλητές, ενώ οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες εξακολουθούσαν να επιτρέπεται να εξάγουν.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι οι περιορισμοί θα αποκλείσουν τις προμήθειες προς την υπό την ηγεσία της Μόσχας Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, μια ομάδα πέντε πρώην σοβιετικών κρατών, και προς χώρες όπως η Μογγολία με τις οποίες η Ρωσία έχει διακυβερνητικές συμφωνίες για τον εφοδιασμό καυσίμων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.