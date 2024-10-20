Με την τιμή του χρυσού να έχει ξεπεράσει κάθε ιστορικό προηγούμενο η «παραδοσιακή» για πολλούς Έλληνες, επένδυση σε χρυσές λίρες, καθίσταται ολοένα και ποιο αποδοτική, γεγονός που πιστοποιείται από τις αυξημένες συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αυτές.

Από την αρχή του έτους μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου στην Τράπεζα της Ελλάδος είχαν ρευστοποιηθεί συνολικά 35.972 χρυσές λίρες ενώ είχαν αγοραστεί 4.662 κομμάτια.

Την εβδομάδα που μας πέρασε η τιμή του χρυσού έφθασε σε νέο ιστορικό ρεκόρ καθώς η ουγγιά ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 2.700 δολάρια. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή σε συνδυασμό με τις επερχόμενες εκλογές στις ΗΠΑ. Όμως ανεξάρτητα από τα γεγονότα αυτά, η τάση της τιμής του χρυσού τα τελευταία χρόνια ήταν έντονα ανοδική. Μόνο από την αρχή του έτους η τιμή του έχει αυξηθεί κατά 30% - από τις υψηλότερες αποδόσεις μεταξύ των άλλων εμπορευμάτων - ενώ αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι τους επόμενους 12 μήνες θα έχει ξεπεράσει τα 2.900 δολάρια η ουγγιά.

Αναπόφευκτα το ράλι του χρυσού συμπαρασύρει και την τιμή της χρυσής λίρας.Την Παρασκευή η επίσημη τιμή της Χρυσής Λίρας που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος είχε φθάσει στα 567,98 για αγορά και στα 678,02 ευρώ για την πώληση της. Η μεγάλη απόκλιση μεταξύ της πρώτης τιμής, η οποία είναι αυτή που μπορεί κάποιος να ρευστοποιήσει τις λίρες που διαθέτει, και τις δεύτερης η οποία είναι η τιμή στην οποία μπορεί να τις προμηθευτεί από την ΤτΕ, αποτελεί ένα διαχρονικά αμφιλεγόμενο ζήτημα.

Από την αρχή του έτους πάντως η τιμή της χρυσής λίρας έχει αυξηθεί κατά περίπου 34% (Η τιμή αγοράς στο τέλος του 2023 ήταν 425,10 ευρώ και πώλησης 512,25). Συνεπώς η απόδοση για την συγκεκριμένη επένδυση αγγίζει το 11%. (δηλαδή για κάποιον που είχε αγοράσει τότε χρυσές λίριες τις οποίες πωλεί σήμερα).

Αντίστοιχα στη διετία (22μήνες) η τιμή της χρυσής λιρας έχει αυξηθεί κατά 46,6% (τιμή αγοράς 387,69 και πώλησης 467,24 ευρώ) Επομένως η απόδοση μεταξύ 2023 -2024 φθανει το 21,5%.

Η Τράπεζα της Ελλάδος για να εξυπηρετήσει καλύτερα την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει θα δέχεται άμεσες μεταφορές πίστωσης για την πώληση στο κοινό χρυσών λιρών Αγγλίας. Ειδικότερα, το κοινό θα μπορεί να εκτελεί άμεση μεταφορά πίστωσης από λογαριασμό που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που εδρεύει στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA) για συναλλαγές έως 100.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, για την αγοραπωλησία χρυσών λιρών, η χρήση μετρητών επιτρέπεται με όριο συναλλαγής 500 ευρώ, ενώ για τη διάθεση κερμάτων ευρώ ισχύουν τα αναφερόμενα στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όσον αφορά στη διαδικασία ταυτοποίησης του πελάτη εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα που επιβάλλει το νομοθετικό πλαίσιο πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πως μπορείτε να αποκτήσετε λίρες από την ΤτΕ με το νέο σύστημα άμεσων πληρωμών

1. Τι είναι η άμεση πληρωμή (instant payment);

Η άμεση πληρωμή είναι μεταφορά πίστωσης που καθιστά διαθέσιμο το ποσό μιας εντολής πληρωμής, μστον λογαριασμό του δικαιούχου, εντός 10 ημερών οποιαδήποτε στιγμή (Η αποδοχή άμεσων πληρωμών αφορά στη μεταφορά χρημάτων από τον λογαριασμό του πληρωτή (ΙΒΑΝ εντολέα) στον λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος (ΙΒΑΝ δικαιούχου).

2. Ποιος ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος στις άμεσες πληρωμές;

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει θέσει ως προτεραιότητα την πλήρη υιοθέτηση των άμεσων πληρωμών από την ελληνική αγορά.

Τον Οκτώβριο του 2024, η Τράπεζα της Ελλάδος πρωτοπορεί και στο περιβάλλον συναλλακτικής τραπεζικής αφού εισάγει τις άμεσες πληρωμές για τις συναλλαγές πελατών της. Για πρώτη φορά προσφέρεται στην Ελλάδα η αποδοχή των άμεσων πληρωμών στο σημείο συναλλαγής με όριο τις 100.000 ευρώ.

3. Ποιες συναλλαγές αφορά η χρήση των άμεσων πληρωμών;

Η δυνατότητα χρήσης των άμεσων πληρωμών αφορά στην πώληση χρυσών λιρών Αγγλίας, συλλεκτικών νομισμάτων και αναμνηστικών κερμάτων καθώς και στη διάθεση κερμάτων ευρώ.

4. Πως εκκινείται μια άμεση πληρωμή στα ταμεία της Τράπεζας της Ελλάδος;

Η εκκίνηση μιας άμεσης μεταφοράς πίστωσης από τον εντολέα αποτελεί μια απλή διαδικασία.

Πραγματοποιείται μέσω των εφαρμογών ηλεκτρονικής τραπεζικής που διατίθενται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών.

5. Που μπορούμε να βρούμε τους ΙΒΑΝs της Τράπεζας της Ελλάδος ή/και τους κωδικούς QR;

Οι IBANs και οι αντίστοιχοι κωδικοί QR θα είναι διαθέσιμοι σε εμφανή σημεία στα ταμεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

6. Τι αλλάζει όσον αφορά στην ταυτοποίηση του πελάτη;

Όσον αφορά τη διαδικασία ταυτοποίησης του πελάτη, συνεχίζουν να ισχύουν όσα προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

7. Τι θα συμβεί στην περίπτωση αποστολής λανθασμένου ποσού;

Σε αυτή την περίπτωση διακρίνονται 2 περιπτώσεις:

α. το ποσό είναι μικρότερο από το σωστό

Η συναλλαγή θεωρείται έγκυρη και ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει το υπόλοιπο με νέα άμεση πληρωμή (χρησιμοποιείται η ίδια αιτιολογία)

β. το ποσό είναι μεγαλύτερο από το σωστό

Η συναλλαγή θεωρείται άκυρη και ο πελάτης προχωρεί σε νέα άμεση πληρωμή ολόκληρου του σωστού ποσού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.