Η σταδιακή κατάργηση των χρεώσεων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρηματοδότηση των ανανεώσιμων πηγών (ΕΤΜΕΑΡ) και της ηλεκτροδότησης των νησιών (ΥΚΩ) περιλαμβάνονται στις δράσεις που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μείωση των τιμών καταναλωτή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα οφέλη για τον καταναλωτή

Η χρέωση για το ΕΤΜΕΑΡ στην οικιακή κατανάλωση είναι 0,017 ευρώ ανά κιλοβατώρα ενώ για τις ΥΚΩ οι χρεώσεις κλιμακώνονται ως εξής:

- Για κατανάλωση από 0-1600 κιλοβατώρες το τετράμηνο, 0,0069 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

- Από 1601-2000 κιλοβατώρες, 0,05 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

- Από 2001 κιλοβατώρες και πάνω, 0,085 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Συνεπώς για κατανάλωση 300 κιλοβατώρες το μήνα το όφελος, όταν ευοδωθεί το σχέδιο για εξάλειψη των χρεώσεων αυτών, διαμορφώνεται σε 5,1 ευρώ το μήνα από το ΕΤΜΕΑΡ και 2,07 ευρώ από τις ΥΚΩ και συνολικά 28,7 ευρώ ανά τετράμηνο.

Η στρατηγική για τη μείωση των τιμών περιγράφεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που παρουσιάστηκε πρόσφατα από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και περιλαμβάνει, όπως αναφέρεται, δράσεις:

- ανάπτυξης των ΑΠΕ ισόρροπα ανά κατηγορία (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά) και στη βάση προγραμματισμού βάσει των αναγκών, με κριτήριο την ελαχιστοποίηση των περικοπών, και ταυτόχρονα ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας,

- απόκρισης (μετατόπισης) ζήτησης στις ώρες υπερπροσφοράς των ΑΠΕ,

- συγκράτησης σε εύλογα επίπεδα του κόστους των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη δικτύων σε συνδυασμό με τη σταδιακή μείωση, ως την οριστική εξάλειψη, των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που σχετίζονται με τις ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ - αφού θα λήξουν οι συμβάσεις με υψηλές επιδοτήσεις), και την επιδότηση των καταναλώσεων στα νησιά (ΥΚΩ - αφού θα έχουν υλοποιηθεί οι διασυνδέσεις),

- μεταφοράς του χαμηλού κόστους ΑΠΕ στον τελικό καταναλωτή με PPAs και ανάπτυξη της αυτοπαραγωγής. Ειδικές δράσεις σχεδιάζονται ήδη με άξονα την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο λογαριασμός του ΕΤΜΕΑΡ χρηματοδοτεί τους παραγωγούς ΑΠΕ για την ενέργεια που εγχέουν στο δίκτυο, με τιμές ανά μεγαβατώρα οι οποίες είναι υψηλότερες για τις παλαιότερες μονάδες που τέθηκαν σε λειτουργία όταν οι τεχνολογίες δεν είχαν ωριμάσει ακόμη και το κόστος ήταν υψηλότερο.

Οι νέες μονάδες συμμετέχουν απευθείας στην αγορά οπότε το κόστος τους είναι σαφώς χαμηλότερο και, στον βαθμό που οι παλιές μονάδες αποσύρονται λόγω παλαιότητας, το κόστος για τον καταναλωτή θα μειώνεται.

Σε ό,τι αφορά τις ΥΚΩ, οι χρεώσεις που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς καλύπτουν το κόστος παροχής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά στις ίδιες τιμές με την υπόλοιπη χώρα όπου το κόστος παραγωγής από τις τοπικές μονάδες που λειτουργούν με υγρά καύσιμα είναι πολλαπλάσιο.

Κομβικής σημασίας για τη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών είναι η ολοκλήρωση της μεγάλης διασύνδεσης της Κρήτης (Ηράκλειο - Αττική) που είναι υπό κατασκευή.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον ΑΔΜΗΕ η ηλέκτριση του καλωδίου θα ξεκινήσει δοκιμαστικά στις αρχές του 2025 και θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το προσεχές καλοκαίρι. Παράλληλα ολοκληρώνεται η διασύνδεση των Κυκλάδων και ξεκινούν οι εργασίες για τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.