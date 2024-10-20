Οι "ταύροι" στη Wall Street έγιναν δύο ετών με τον δείκτη S&P 500, τον σημαντικότερο δείκτη παγκόσμιας αναφοράς, να καταγράφει νέα ιστορικά ρεκόρ και έχει κερδίσει πάνω από 60% τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, μπορεί το τελευταίο διάστημα να υπολείπεται των αποδόσεων σε σχέση με τις μεγάλες διεθνείς αγορές, όμως τα τελευταία δύο έτη καταγράφει κέρδη αρκετά υψηλότερα από αυτές. Ενισχύεται πάνω από 80%, όταν την ίδια περίοδο ο S&P 500, όπως προαναφέραμε κερδίζει 63%, ο Nasdaq 74%, o Dow Jones σημειώνει κέρδη 51%, ο γερμανικός Dax-30 κερδίζει 60%, ο γαλλικός Cac-40 28% και ο βρετανικός Ftse-100 κατά 17%.

Τα τελευταία δύο έτη ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης καταγράφει κέρδη 83% και της μεσαίας άνοδο 84%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υπεραποδίδει σε ποσοστό 140%.

To Χρηματιστήριο Αθηνών το 2022 κατάφερε σε μια δύσκολη συγκυρία να "αντισταθεί" στον πόλεμο, πληθωρισμό, αύξηση επιτοκίων, ενεργειακή κρίση και να διαφοροποιηθεί θετικά από τις άλλες ανεπτυγμένες αγορές του πλανήτη κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1990 .

Το ελληνικό χρηματιστήριο όχι μόνο έπαιξε ισχυρή "άμυνα", παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα από τις διεθνείς αγορές σε έναν δύσκολο διεθνές περιβάλλον αλλά στο τέλος έκλεισε σε θετικό έδαφος, όταν οι μεγάλοι διεθνείς δείκτες υποχώρησαν σημαντικά (S&P -19% Nasdaq -33%, Dow Jones-9%, DAX-30 -12% και ο Cac- 40 - 9%, με βάση τις τιμές λίγο πριν το κλείσιμο της τελευταίας συνεδρίασης του έτους).

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε το 2023 με υψηλά κέρδη 39,08%, συμπληρώνοντας την τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανόδου (+4,08% το 2022 και +10,43% το 2021) και βρέθηκε στην κορυφή των αποδόσεων παγκοσμίως. Κέρδισε το "χάλκινο" μετάλλιο παγκοσμίως κλείνοντας πίσω από τον ρωσικό δείκτη MOEX και τον Nasdaq, ενώ ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής αποδόσεων στο α΄6μηνο 2023.

Η άνοδος της χρηματιστηριακής αγοράς το 2023 στηρίχθηκε στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας με την Ελλάδα στην ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας, στα αποτελέσματα ρεκόρ που καταγράφουν οι εισηγμένες εταιρείες, στην επιστροφή των τραπεζών στην κερδοφορία και στο πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων. Τον Ιανουάριο του 2023 το Χ.Α κατέκτησε τις 1.000 μονάδες, τις οποίες είχε να "δεί" από το Δεκέμβριο του 2014.

Ένας επώδυνος χρηματιστηριακός κύκλος 13 και πλέον ετών φαίνεται να ολοκληρώνεται, το 2024, για τη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία επιστρέφει στο 2011, κλείνοντας την "μαύρη" περίοδο της κρίσης και είναι πλέον στον προθάλαμο των ανεπτυγμένων αγορών

Η αποτίμηση της αγοράς αγγίζει πλέον τα 100 δισ. ευρώ, έναντι των 50-55 δισ. ευρώ που κυμαινόταν η κεφαλαιοποίηση της αγοράς το 2011 και είναι η υψηλότερη από τα τέλη Νοεμβρίου του 2009, όταν ο δείκτης ήταν στις 2.400 μονάδες. Η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα εκτοξεύθηκε στα προ Lehman Brothers επίπεδα, 15 και πλέον χρόνια πίσω.

Οι εισηγμένες εταιρίες αλλάζουν... βιβλίο, επιστρέφουν στην κερδοφορία και στη διάθεση μερισμάτων και «μαγνητίζουν» διεθνή επενδυτικά κεφάλαια , καθώς ο κύκλος των ανακεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα κλείνει. Η αγορά είναι υψηλότερα περίπου 10% από το κλείσιμο του 2023.

Οι αποδόσεις

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2022, από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης (με βάση το κλείσιμο της Πέμπτης 17/10/2024), τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (+264,90%), της Τιτάν (+210,89%),της Εθνικής (+148,45%), της ΔΕΗ (+146,15%), της Eurobank (+138,67%), της Μυτιληναίος (+137,17%), της Aegean Airlines (+135,97%), του ΟΛΠ (+102,45%) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+102,06%), της Jumbo (+91,65%), της Alpha Bank (+89,45%), της Σαράντης (+81,28%), της Viohalco (+67,50%), της Coca Cola HBC (+59,72%), της Elvalhalcor (+40,90%), τη ης Lamda Developemtn (+35,82%), της Motor Oil (+30,61%), του ΟΠΑΠ (+28,90%) και της Autohellas (+24,04%). Μικρότερα κέρδη σημειώνουν οι τίτλοι της Ελλάκτωρ (+18,44%), των ΕΛΠΕ (+13,02%), του ΟΤΕ (+7,42%) και της Τέρνα Ενεργειακή (+0,41%), ενώ η ΕΥΔΑΠ είναι η μόνη μετοχή που υποχωρεί κατά 21,76%.

