Χρηματιστήριο: Πτώση 1,27% και τζίρος στα 76,46 εκατ. ευρώ για το κλείσιμο Οικονομία 17:54, 27.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

12

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.228,02 μονάδες (+0,69%) και κατώτερη τιμή στις 1.196,57 μονάδες(-1,89%).