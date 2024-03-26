Το ευρώ ενισχύεται 0,20%, στα 1,0861 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,20% και διαμορφώνεται στα 1,0861 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 164,2790 γεν, στο 0,8585 με τη στερλίνα και στο 0,9813 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,01% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 151,3850 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο 0,08% και διαμορφώνεται στα 1,2648 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

