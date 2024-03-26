Λογαριασμός
Το ευρώ ενισχύεται 0,20%, στα 1,0861 δολάρια

Το ευρώ βρίσκεται στα 164,2790 γεν, στο 0,8585 με τη στερλίνα και στο 0,9813 με το ελβετικό φράγκο.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,20% και διαμορφώνεται στα 1,0861 δολάρια.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,01% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 151,3850 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο 0,08% και διαμορφώνεται στα 1,2648 δολάρια.

