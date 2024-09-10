Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 484,18 μονάδων (+1,20%), στις 40.829,59 μονάδες

Χρηματιστήριο

Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με άνοδο σήμερα, βλέποντας με λιγότερη απαισιοδοξία την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και καταγράφοντας μια τεχνική ανάκαμψη έπειτα από μια δύσκολη εβδομάδα.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 484,18 μονάδων (+1,20%), στις 40.829,59 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με κέρδη 193,77 μονάδων (+1,16%), στις 16.884,60 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 62,63 μονάδων (+1,16%), στις 5.471,05 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: χρηματιστήριο μετοχές ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark