ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με άνοδο σήμερα, βλέποντας με λιγότερη απαισιοδοξία την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και καταγράφοντας μια τεχνική ανάκαμψη έπειτα από μια δύσκολη εβδομάδα.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 484,18 μονάδων (+1,20%), στις 40.829,59 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με κέρδη 193,77 μονάδων (+1,16%), στις 16.884,60 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 62,63 μονάδων (+1,16%), στις 5.471,05 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

