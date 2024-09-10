Την απογοήτευσή εξέφρασε η Google σε ανακοίνωσή της για τη σημερινή (10.9.2024) απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να της επιβάλλει πρόστιμο 2,4 δισ. ευρώ για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά ευνοώντας τη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών.

Συγκεκριμένα, η Google στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

"Είμαστε απογοητευμένοι από την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση σχετίζεται με μια σειρά από πολύ συγκεκριμένα γεγονότα. Ήδη από το 2017 προχωρήσαμε σε αλλαγές προκειμένου να συμμορφωθούμε με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η προσέγγισή μας λειτουργεί με επιτυχία εδώ και περισσότερα από επτά χρόνια, παράγοντας δισεκατομμύρια κλικ για πάνω από 800 υπηρεσίες σύγκρισης αγορών."

Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο επιβλήθηκε βάσει της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κατέληξε το 2017.

Η Επιτροπή είχε καταλήξει τότε ότι η Google ευνοεί τη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών έναντι των αντιπάλων της.

Η Google άσκησε έφεση κατά της απόφασης στο Γενικό Δικαστήριο, το δεύτερο ανώτερο δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο επικύρωσε επίσης το πρόστιμο.

Στη συνέχεια, η Google έφερε την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ECJ), το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ.

Σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε την έφεση και επικύρωσε το πρόστιμο της Επιτροπής.

