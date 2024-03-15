Χρηματιστήριο - Κλείσιμο: Άνοδος 0,31% - Στα 359,37 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 1.420 μονάδων. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές του ΟΛΠ, της Σαράντης, της ΔΕΗ και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.422,03 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,31%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.426,65 μονάδες (+0,64%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε μικρή πτώση 0,35%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 9,97%.

Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 359,37 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 75.331.952 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,28%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+8,93%), της Σαράντης (+8,32%), της ΔΕΗ (+2,90%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,97%) και της Alpha Bank (+1,52%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-3,76%), της Motor Oil (-2,32%), της Τέρνα Ενεργειακή (-2,19%), της Πειραιώς (-1,75%) και της Ελλάκτωρ (-1,59%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 22.349.343 και 20.122.158 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 88,06 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 35,86 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 48 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΟΛΠ +8,93% και Σαράντης +8,32%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μπήτρος -9,76% και Minerva -5,97%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν, ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 25,5500 +0,59%

ALPHA BANK: 1,2055 +1,52%

AEGEAN AIRLINES: 12,6200 -1,10%

VIOHALCO: 5,5600 -0,18%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,5800 +1,97%

ΔΕΗ: 11,7000 +2,90%

COCA COLA HBC: 29,0600 +0,52%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4700 -1,59%

ΕΛΠΕ: 8,1000 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 1,9920 +1,22%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2200 +1,04%

ΕΥΔΑΠ: 5,3800 -3,76%

EUROBANK: 1,7830 +0,17%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,9000 -1,17%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1000 +1,43%

MOTOR OIL: 26,9800 -2,32%

JUMBO: 26,7000 +1,37%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,5000 +0,11%

ΟΛΠ: 28,0500 +8,93%

ΟΠΑΠ: 16,8200 -0,18%

ΟΤΕ: 13,6900 -0,80%

AUTOHELLAS: 13,2600 -1,04%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9300 -1,75%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,2000 +8,32%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 17,8500 -2,19%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

